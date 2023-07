No hubo milagro: Joaquín Niemann quedará fuera del corte en The Open

Este viernes, Joaquín Niemann saltó al campo del Royal Liverpool Golf Course con la misión de revertir la pésima jornada inicial en The Open, uno de los cuatro majors del año, donde cerró la primera vuelta con una tarjeta acumulada de +7.

El talagantino empezó bien, con birdies en los hoyos 5, 10, 12, sólo matizado con un bogey en el hoyo 9. Sin embargo, todo el progreso que le permitía mantener chances de revertir la desventaja inicial se perdió con un doble bogey en el hoyo 14.

Joaquín Niemann buscó enmendar la situación y concretó dos birdies en los últimos dos hoyos, pero fue insuficiente y cerró el segundo día de competencia con una tarjeta de 5 golpes sobre el par, cuestión que lo sitúa momentáneamente en el puesto 93.

Con el puntaje de corte en The Open proyectado en +2, todo indica que el deportista nacional no clasificará a las rondas finales en Gran Bretaña, resultado que repetirá lo que hizo el 2019. Todo en un campeonato donde no ha podido demostrar su mejor nivel, considerando que no ha bajado del top 50 en las otras dos oportunidades que sí completó los cuatro días de competencia.