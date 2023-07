Comité Olímpico de Chile oficializa a los abanderados para los Juegos Suramericanos de Playa

Este lunes, el Comité Olímpico de Chile oficializó a los abanderados de la delegación nacional que competirá en los Juegos Suramericanos de Playa, campeonato que se disputará entre el 14 y 22 de julio en Colombia.

Más específicamente en Santa Marta, quienes tendrán la misión de liderar al país en el desfile inaugural serán la esquiadora Trinidad Espinal, de 16 años, y el velerista Ricardo Seguel, de 20 años.

Para esta competencia vengo esquiando muy bien y tengo mucha confianza por ganar el US Open y ser medallista mundial. Estoy con mucha emoción de esquiar en los Juegos Suramericanos de Playa y quiero pelear la medalla de oro”, aseguró Trinidad Espinal tras recibir la bandera nacional. Estoy con mucha emoción de esquiar en los Juegos Suramericanos de Playa y quiero pelear la medalla de oro”, asegurótras recibir la bandera nacional.

“Recuerdo que cuando Miguel Ángel Mujica me llamó para avisarme que iba a ser uno de los abanderados, quedé impactado. No pude hablar. Fue alegría, sorpresa, pero más que nada me sentí honrado por representar a mi bandera, a los deportistas, entrenadores y dirigentes”, comentó a su vez Ricardo Seguel para evidenciar bien su felicidad por la designación luego de la ceremonia desarrollada en el Centro de Entrenamiento Olímpico Marlene Ahrens.