Nicolás Burgos anticipa su participación en Santiago 2023: “Hay gente que siente presión por jugar en casa, para mí es un privilegio”

Este jueves en una nueva edición de ADN TOP KIA, conversamos con el tenismesista nacional Nicolás Burgos, reciente campeón en individuales del Sudamericano de la especialidad.

El fin de semana recién pasado, junto a Gustavo Gómez, llegó a la ronda de semifinales en las duplas del WTT Contender de Zagreb, una de las fechas del circuito mundial. En el intertanto, eliminaron a los mejores sembrados del cuadro, los surcoreanos Lim Jonghoon y An Jaehyun.

Leer también Lula da Silva critica la llegada de Carlo Ancelotti a Brasil: “¿Por qué no resuelve el problema de Italia?” Tatiele Silveira es oficializada como la nueva entrenadora de Colo Colo Femenino

“Fue un torneo espectacular. Empezar el torneo ganándole a Corea fue maravilloso, jamás lo pensamos a nosotros. Teníamos la idea de entrar, probar a ver si si podíamos entrar en el juego y nos salió todo bien, pudimos ganar y después avanzar hasta las semifinales”, apuntó Nicolás Burgos, junto con destacar lo hecho en individuales, donde quedó a una victoria de clasificar al cuadro principal en Croacia.

“Las pre rondas estaban bastante difíciles. Fue para mí fue muy positivo, tuve partido difíciles, en los que estuve cerca de perder y los pude sacar adelante. Esperamos seguir así hasta Santiago. Nos quedan muchas competencias hasta hasta ese torneo, así que lo que esperamos es seguir mejorando el rendimiento. Cada torneo que vamos jugando nos suma demasiado, es como un escalón nuevo, vamos descubriendo cosas nuevas sobre qué podemos hacer y lo que no tenemos que hacer. Así vamos mejorando mucho”, explicó quien utiliza sus redes sociales para intercambiar lo que ha ido aprendiendo del tenis de mesa a sus 21 años.

“Lo que yo quiero hacer era a futuro traspasar esa este conocimiento, pero voy paso a paso. Sé que aún soy chico, pero intento lo mejor para ayudar a mis compañeros y ojalá siga siendo así. Me piden mucho consejos, videos enseñando cosas, pero creo que eso es para top mundial. Aún no me siento con la moral para darle tips a tanta gente”, remarcó.

Nicolás Burgos y Santiago 2023

El deportista nacional se encuentra en Portugal, donde estará preparándose tanto para los Panamericanos específicos de tenis de mesa como también la cita que comenzará en nuestro país el próximo 20 de octubre.

Como antecedente, lo hecho tanto en el Sudamericano como en el WTT Contender de Zagreb le permite estar ilusionado con obtener buenos resultados. “Lo que me da es confianza. En Santiago nosotros tenemos las metas claras tanto en dobles como Gustavo. En singles quiero llegar lo más arriba posible. Ojalá obtener una medalla. Yo voy a luchar cada partido, cada punto, por la medalla que sea voy a darlo todo“, comentó, sin complicarse con el hecho de competir como local.

“Me encanta jugar en Chile. Hay gente que lo siente como una presión, yo lo siento como un privilegio jugar con con tu gente ahí, así que súper motivado. La verdad me gustaría que despertar mañana y ya estar jugando al torneo, pero todo a su tiempo. Vamos a estar preparándonos bien”, cerró quien desde los 13 años está radicado en Alemania para desarrollar su carrera profesional y que hoy lo tiene como una de las principales cartas del Team Chile de tenis de mesa.