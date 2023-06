Harold Mayne-Nicholls y la comisión Investigadora por Santiago 2023: “No gano nada hoy con encontrar irregularidades si los juegos no están listos el 20 de octubre”

El director ejecutivo de la corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, afrontó los cuestionamientos en torno a la gestión de cara a los Juegos Panamericanos, cuestión que sumó un nuevo capítulo la semana pasada con la creación de una comisión Investigadora en la Cámara de Diputados.

“En nada me ayuda, pero tienen todas las facultades de hacerlo y les corresponde. Tendrán que investigar lo que quieran, pero si nos piden estar entregando información permanentemente, vamos a tener que buscar cómo hacerlo para en paralelo seguir trabajando con los juegos. No sé cómo nos vamos a desdoblar, pero lo tendremos que hacer”, comentó en diálogo con El País Chile, remarcando la necesidad de sacar adelante las obras de infraestructura.

“A mí me trajeron a sacar adelante este proyecto, no a investigarlo. Me limito a decir que las cosas de la gestión anterior que no me parecían, las vamos a hacer de otra manera, pero no gano nada hoy con encontrar irregularidades si el 20 de octubre los juegos no están listos”, remarcó Harold Mayne-Nicholls, confiado en que las obras llegarán a tiempo para el desarrollo de los Juegos Panamericanos.

“Vamos a lograrlo sin ningún inconveniente. Por supuesto, el ideal sería haber llegado mucho antes, pero de qué sirve llorar sobre la leche derramada. Fui al Estadio Nacional que va a ser un centro maravilloso, de primer nivel para todos los deportes. Hablé con todos los ingenieros y jefes de obra y están convencidos de que lo lograremos. En el que podría ser el mayor inconveniente, la piscina para saltos ornamentales, están trabajando 24 horas todos los días y tienen la presión, pero están convencidos de que llegamos“, concluyó el encargado del evento que reunirá a más de 8 mil atletas de todo el continente.