US Open: Joaquín Niemann baja en la tabla y Mito Pereira no supera el corte

Un viernes de dulce y agraz vivieron los golfistas chilenos Joaquín Niemann y Mito Pereira en la disputa del US Open, el tercer Grand Slam de la temporada.

En Los Ángeles, “Joaking” no pudo mantener el tranco de la jornada inicial, donde se metió en el top 15, y cerró la segunda ronda con una tarjeta acumulada en el par de la cancha.

Todo tras una segunda ronda de +2, debido a los bogeys que sufrió en los hoyos 7, 10 y 16, el cual hizo insuficiente el birdie que concretó en el hoyo 15.

Así las cosas, Joaquín Niemann se situó en el puesto 37 de la clasificación general del US Open, pasando el corte del US Open, situado en +2, situación que no pudo alcanzar Mito Pereira.

El chileno volvió a sentirse incómodo en el campo y acumuló una tarjeta de+3 producto de birdies en los hoyos 2, 4, 13 y 18, sin ser capaz de enmendar el rumbo con los birdies en los hoyos 1 y 8.

Con ello, Mito Pereira se ubicó el el puesto 80 del US Open, quedando fuera de las últimas rondas de competencia por un golpe.