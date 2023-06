Daniela Ortega logra tres oros en el Sudamericano de tenis de mesa: “Conseguir estos resultados después de todo lo que me pasó no tiene precio”

La gran figura chilena en el recientemente terminado Sudamericano de tenis de mesa, donde los deportistas nacionales lograron 10 medallas en Lima, fue Daniela Ortega, ganadora de tres preseas doradas.

En diálogo con ADN TOP KIA, quien ganó a nivel continental las categorías por equipo femenino (junto a Paulina Vega, Judith Morales y Tania Zeng), dobles damas (con Paulina Vega) y dobles mixtos (con Gustavo Gómez) destacó las dificultades que superó para obtener estos títulos.

“Super feliz por haber sacado estos tres oros. En noviembre del año pasado me operaron la espalda, fue muy duro, un proceso largo y doloroso. Haber conseguido estos resultados después de todo lo que me pasó no tiene precio. Trabajé muy duro este tiempo para lograrlo. Feliz también por la entrega de mis compañeros, sin ellos no hubiera logrado esto”, planteó Daniela Ortega, que apuntó a un factor no menor para explicar el no haber pasado de cuartos de final a nivel individual.

“Se jugó con una pelota de baja calidad, ninguna estaba totalmente redonda. Teníamos que preocuparnos antes de jugar de elegir la menos mala. Nos da lata que nos hagan eso, trabajamos muy duro para estos torneos y preocuparnos de ajustar a último minuto nuestro juego por culpa de esto es lamentable. En singles me sentí súper incómoda, no pude jugar lo que yo juego”, recalcó la jugadora de 24 años, confiada en replicar estos rendimientos en los próximos Juegos Panamericanos.

“Santiago 2023 es un campeonato súper importante. El objetivo como equipo es conseguir medalla. Yo particularmente quiero conseguir mi primera medalla en Panamericanos. Solo he jugado uno, en Lima. Espero que se pueda lograr este año, con nuestra gente y nuestras familias. Se está haciendo un trabajo muy bueno, se están viendo los resultados y estamos con confianza de lograrlo“, concluyó Daniela Ortega en diálogo con ADN TOP KIA.