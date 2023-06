El boxeador chileno Andrés Campos perdió ante el campeón mundial Sunny Edwards

Esta tarde, el boxeador nacional Andrés Campos se plantó frente a frente al campeón del mundo del peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Sunny Edwards. Sin embargo, el chileno fue superado por el británico por un triple 117-111 en las tarjetas.

La pelea se llevó a cabo en el Wembley Arena, Inglaterra. Allí, Campos desafió al actual campeón FIB con el objetivo de arrebatarle su cetro mundial.

El boxeador chileno fue dominante durante algunos momentos de la pelea, de hecho, logró llevarse tres asaltos. Sin embargo, la mayor parte del combate, según la decisión de los jueces, fue dominada por Sunny Edwards, por lo que le adjudicaron la victoria.

Campos, actual campeón Latinoamericano de la categoría, perdió su invicto que mantenía intacto hasta hoy (quedó 15-1). Además, perdió la oportunidad ganar el anhelado primer título del mundo masculino de boxeo para Chile.

Por otro lado, el local Sunny Edwards logró conseguir por cuarta ocasión el título de campeón planetario de Peso Mosca.

AND STILL!!!

Sunny Edwards manages to defeat Andres Campos on the judges scorecards (117-111 X3) to retain the IBF World Flyweight Title #EdwardsCampos #Boxing pic.twitter.com/e6ask7rAu7

— ScottishProblem (@ScottishProble) June 10, 2023