Pierre Louis Costes se corona tricampeón del Arica Cultura Bodyboard

Este martes, en medio de la previa de la conmemoración de un año más de la toma del Morro de Arica que se celebrará mañana 7 de junio, cerca de un millar de personas se reunieron en el Monumento Nacional de la ex Isla Alacrán, se resolvió este martes al campeón del Arica Cultura Bodyboard, tercera fecha en nuestro país por el circuito mundial de la especialidad, donde Pierre Louis Costes se coronó el campeón.

La jornada se adelantó respecto de la fecha original para la resolución del campeonato debido a los problemas que se prevén en cuanto al oleaje de “El Gringo” para mañana, cuestión que aprovechó el francés para llevarse la corona.

Es la tercera vez que Pierre Louis Costes se lleva el título del Arica Cultura Bodyboard, el que ya había ganado en 2017 y 2019, siendo el primer tricampeón en la historia de la competencia logró superar en las fases previas al local Diego Sepúlveda, que lo rebasó dos veces en la ola “El Gringo”, quien logró avanzar hasta la jornada de hoy martes

“Estar aquí es un sacrificio por dejar mi familia mientras compito. Al llegar y ver el nivel de competencia tan alto, pensé que a debería parar. Por mi cabeza pasó que, si hoy no ganaba, no regresaba más. Pero, esta sensación de victoria es muy fuerte, porque en la mayoría de los campeonatos me cuesta ganar. Por esta sensación, la verdad es que vale la pena el sacrificio”, remarcó el monarca, que desplazó en la final al hawaiano Tanner McDaniel.

El Arica Cultura Bodyboard se puede revivir a través del canal de YouTube IBC Bodyboarding World Tour, donde además se pueden revisar los mejores momentos del certamen. Para conocer más del ACB, visita su página de Instagram @acb_chile o la del tour en @ibcworld_tour.