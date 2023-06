PGA Tour y LIV Golf anuncian acuerdo comercial para unificar el circuito

Luego de unas movidas temporadas 2021 y 2022, en las que el circuito internacional del golf sufrió un cisma que parecía definitivo tras la arremetida del millonario LIV Golf, que sedujo a algunas de las figuras del PGA Tour para dejarlo, un cambio radical al respecto se anunció este martes.

A través de un comunicado, ambas entidades, junto al DP World Tour (el Tour Europeo) anunciaron un acuerdo mediante el cual se fusionarán para desarrollar una acción comercial que permita unificar las competencias profesionales.

Ante esto, las acciones legales que se habían dispuesto por parte del PGA Tour hacia el LIV Golf cesarán inmediatamente, todo en pos de generar una nueva entidad que todavía no tiene nombre, pero que reunirá nuevamente a las principales figuras de la actividad.

“Después de dos años de interrupciones y distracciones, este es un día histórico para el juego que todos conocemos y amamos. Esta acción transformadora reconoce la fuerza inconmensurable de la historia, el legado y el modelo pro competencia del PGA Tour, incluyendo el concepto de golf en equipo, para crear una organización que beneficiará a los jugadores de golf, comerciales y benéficas”, expresó el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan.

The PGA TOUR, DP World Tour and PIF announce landmark agreement to unify men’s professional golf.

— PGA TOUR (@PGATOUR) June 6, 2023