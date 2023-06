Antonio Cabrera reconoce su dopaje: “Ingerí la sustancia, el cuándo y cómo me los dejo para mi”

El ciclista Antonio Cabrera reconoció públicamente el haber sido notificado de haber consumido GHRP-2 (pralmorelina), sustancia que es un péptido liberador de la hormona del crecimiento y que está prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje.

“Fue duro. Esperaba terminar mi carrera en Santiago 2023, revalidando el oro. En ese momento sólo pensé en que se había acabado mi carrera como ciclista”, aseguró a LUN para comentar el momento en que recibió la noticia que implica una posible sanción de 8 años de suspensión al ser reincidente.

“Me arrepiento de lo que hice. Me equivoqué. Ingerí la sustancia, pero el cuándo y el cómo me los dejo para mí. Lo hice porque en estos cuatro años he estado sufriendo acoso constante de muchas personas y no estaba recibiendo el apoyo que corresponde de las entidades deportivas. Sicológicamente estoy destruido, mi mente no está funcionando al 100%. Al final opté por lo más fácil, después de todo lo difícil que he vivido”, planteó Antonio Cabrera, aludiendo a presiones luego de ser acusado de violencia intrafamiliar por su expareja, la también ciclista Stephanie Subercaseaux, quien se suicidó este año.

Al margen de aquella situación, el ciclista de 41 años apuntó a afrontar el castigo ante la Comisión Nacional de Control de Dopaje. “No estoy pensando en contratar abogado porque siempre digo la verdad: consumí la sustancia y no necesito alguien que me defienda. Las consecuencias tendrán que venir en su momento, pero hoy en día estoy preocupado de mi salud mental”, concluyó quien fue medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.