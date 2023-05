Los Primos Grimalt se quedan con el subcampeonato de la fecha del King of the Court en Alemania

Los Primos Grimalt continúan afianzándose entre los más destacados exponentes del voleibol playa tras terminar en el segundo lugar de la fecha del circuito “King of the Court”, instancia competitiva que tuvo su desarrollo en Alemania esta semana.

Más específicamente en el puerto de Hamburgo, los campeones panamericanos en Lima 2019 y recientes subcampeones de la última fecha del Circuito Sudamericano de la especialidad lograron avanzar hasta llegar a la ronda final este domingo.

Todo en un formato muy particular que tiene el “King of the Court”, donde cinco duplas se enfrentan entre sí, quedando eliminadas progresivamente aquellas que suman menos puntos hasta que queda un campeón.

Fue en dicha instancia donde los Primos Grimalt avanzaron progresivamente, pero en la definición final no pudieron con el binomio noruego de Mol y Sørum, vigentes campeones planetarios del voleibol playa, que los dejaron en el segundo lugar y 8 mil euros en premios.