Daniela “La Leona” Asenjo: “Espero ir en diciembre por una tercera defensa y la unificación del título mundial”

La boxeadora chilena Daniela Asenjo ya prepara la defensa que desarrollará en septiembre del título mundial de la categoría súper mosca de la International Boxing Organization (IBO), el cual logró el año pasado en Francia.

Aquella pelea será en Punta Arenas y, de visita en los estudios de ADN, “La Leona” anticipó aquel desafío, para el cual todavía no tiene rival definida. “La IBO es un poquito más estricta que otras organizaciones a la hora de elegir los rivales, entonces necesitamos que tenga obviamente un récord positivo, que haya ganado sus últimos cuatro combates. No tenemos nombre aún porque estamos muy lejos aún de la fecha y y pueden pasar varias cosas aquí en estos meses”, aseguró la valdiviana, quien antes tendrá una pelea preparatoria en Lota ante la argentina Natalia Josefina Alderete el próximo 15 de julio.

“Es un combate preparatorio, no peleo desde diciembre. Este primer semestre del año no he podido competir, por lo tanto es para llegar en la mejor forma a la pelea de 10 rounds. Es sacarse un poco los meses de inactividad en el ring, porque los entrenamientos no han parado”, planteó Daniela Asenjo, profesional del boxeo del 2012 y que ha sido campeona latina de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

De hecho, “La Leona” quiere seguir soñando en grande a sus 32 años para ampliar sus logros en este deporte para unificar cinturones. “Ya hay conversaciones tanto como para el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ahí hay alguna chance con un título por ahí. También estamos en conversaciones con la AMB. Siempre va a estar esa chance abierta ahí, porque hay dos campeones mundiales argentinas, son rivales con las que no es tan complejo poder en algún momento unificar. Estamos pensando quizás en el mes de diciembre poder ir por una tercera defensa y una unificación de título”, concluyó en la conversación con ADN TOP KIA.