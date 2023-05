Diego Moya obtiene medalla de plata sudamericana en pleno conflicto con la Federación de Triatlón: “El tema mental afectó”

El triatleta nacional Diego Moya hizo un amargo balance en torno a su participación en el Sudamericano de la especialidad, el pasado domingo en Lima, donde logró medalla de plata. Todo en una carrera que no tenía planificada, pues tenía proyectado disputar la World Triathlon Series de Japón, a mediados de mayo.

Sin embargo, el gerente técnico de la Federación de Triatlón no lo inscribió a tiempo y debió cambiar de planes. “No quedé conforme con la competencia de Lima. Las sensaciones no fueron las mejores como para partir con la confianza, que necesito para las próximas carreras, pero sí pude defender ese segundo lugar que me sirve mucho para el tema de los puntos. Ahora hay que empezar a concentrarse y focalizarse para lo que viene”, explicó en diálogo con ADN TOP KIA, profundizando en el problema administrativo que complicó su preparación.

“El tema mental afectó bastante. Yo pensaba que no iba a ser tema para la competencia, pero en verdad las sensaciones que tuve yo creo que fue a través de eso, un poco de angustia, pero claro, el tema es que la competencia que iba a ir era en dos semanas a partir de ahora. Entonces igual hay un tema de que cambian los entrenamientos, pero hay que saca aprendizajes de lo sucedido y mirar para adelante”, planteó Diego Moya, quien se mostró escéptico respeto a posibles soluciones al conflicto que él mismo denunció en redes sociales.

“El presidente de la Federación de Triatlón me llamó, me pidió disculpas, dijeron que no iba a ocurrir más y con eso quedó la conversación. No estoy conforme. Yo creo que hay muchas cosas que no están cerradas todavía en la Federación, pero ya prefiero no meterme en ese tema porque igual afecta en el rendimiento. Son temas administrativos y de conflicto de interés, encuentro igual un poco raro que el presidente de la Federación sea padre de uno de los deportistas de triatlón. Eso no deja a todos los deportistas tan tranquilos, pero por eso yo ya no me quiero meter más en este tema para no seguir afectándome en las competencias”, remarcó el deportista de 24 años.

Lo que viene para Diego Moya

En la conversación con ADN TOP KIA, quien fue segundo en la fecha de la Copa del Mundo de Triatlón disputada en Viña del Mar el año pasado lamentó el no haber disputado la fecha en Japón.

“Me deja sin una competencia en el primer periodo, que era fundamental. Ya no voy a poder recuperar ese puntaje, entonces sí voy a tener un poco más de presión en las competencias que quedan para el segundo período, el hacerlas todas bien. Eso nos va a tener ahí muy atentos con mi entrenadora a rendir y el nivel en las últimas competencias va a ser ya en el nivel de los Juegos Olímpicos, va a estar muy complicado”, remarcó quien viajará en los próximos días a Brasil para un concentrado en el que preparará la ruta que le permita dar batalla en Santiago 2023.

“Los Juegos Panamericanos son el objetivo principal de este año, es un evento muy importante para el país y también puntos muy importante para la clasificación olímpica, así que muy concentrado y ojalá rendir como como estamos entrenando. El objetivo hoy es sacar una medalla. Sé que va a ser una carrera muy dura, muy intensa, el nivel en América es muy alto, pero si todo se da como lo lo planeamos podríamos pelear una medalla”, concluyó.