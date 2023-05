Paula Vallejos y la meta del voleibol femenino en Santiago 2023: “Estar entre las cinco mejores sería un gran logro para un equipo que viene del abandono”

Una de las integrantes de la selección chilena femenina de voleibol, Paula Vallejos, conversó con Macarena Miranda en una nueva edición de Mujeres al Deporte, ya enfocada directamente en la variante del voleibol piso luego de haber disputado durante años la modalidad del voleibol playa.

“Siempre he dicho que lo único que tiene parecido es el nombre, porque si son deportes completamente diferentes. Requiere de un también de de un cambio físico. Yo creo que eso ha sido lo que más me ha costado, la adaptación de mi cuerpo al deporte, por el hecho de algunas lesiones que tenía. El voley piso es un poco más duro entonces. Yo creo que esas cosas han sido como las difíciles de superar. La coordinación también. porque en el voley piso uno salta hacia adelante mientras que en el voley playa mientras uno va hacia arriba y mientras más altura mejor. Entonces, es menos potencia el voley playa a diferencia del voley piso”, explicó quien es parte de Colo Colo.

El foco de Paula Vallejos, nieta del histórico portero Leopoldo Vallejos, pasa por aprovechar la confianza que le dio ser parte del equipo que fue tercero en los últimos Juegos Sudamericanos. “Creo que esa medalla llegó en el momento que más la necesitaba, uno se cuestiona muchas cosas cuando está entrenando. En el voley playa nunca logré eso y creo que eso fue una de mis más grandes frustraciones, el no poder darle una medalla a Chile. Después, entrar en este nuevo proceso y ser todo diferente, adaptarse, tuve que dar más del 100% para poder ser parte del equipo, adaptarme rápido y y ver los resultados en esa medalla de bronce fue maravilloso. Me inspiró mucho. Si llevamos a Chile al podio de los Juegos Panamericanos, eso va a ser éxtasis total”, explicó, confiada en lo que pueden hacer en Santiago 2023.

“Tenemos un plantel soñado, diría yo, porque ahora muchas jugadoras están jugando en el extranjero. Creo que que eso también le ha dado un plus al equipo un cambio de mentalidad, más disciplina. El nivel ha aumentado mucho, así que está súper entretenido. Se nos viene el Sudamericano Adulto y amistosos contra Nueva Zelanda que podrían ser en Iquique y Rancagua“, remarcó.

Paula Vallejos y el nivel del voleibol femenino en Chile

Al momento de establecer las diferencias respecto a un plantel masculino que fue campeón sudamericano, la deportista de 28 años ejemplificó con lo vivido en los Juegos Bolivarianos.

“Creo que no se le ha dado la oportunidad, porque el mismo equipo que sacó medalla de bronce en los Odesur, donde me sacas a mí y otras dos jugadoras y era el equipo que podía haber ido a los Juegos Bolivarianos, donde nos bajaron a dos semanas del viaje. Ahí podríamos haber sacado oro. Nadie sabe por qué, nos dicen que no había recursos”, comentó, junto con aterrizar las expectativas de cara a Santiago 2023.

“Lo real a lo que hemos estado trabajando, y si se da para más es bienvenido mucho mejor, es pensando que estar dentro de las cinco mejores Panamericana es un gran logro para un equipo que viene de abajo, viene del abandono. Para su primer Panamericano, un quinto lugar es lo que estamos esperando”, aseguró, junto con plantear aprensiones en el trabajo a corto plazo.

“Lo único malo es que aún no sabemos dónde vamos a entrenar para los Panamericanos. En unos meses más nos quitan el CEO para remodelarlo y no nos han dicho en qué lugar vamos a poder seguir entrenando“, concluyó Paula Vallejos.