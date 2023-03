Inauguran reloj para la cuenta regresiva de Santiago 2023 en San Pedro de la Paz: habrá “test event” en abril

Este miércoles, las más altas autoridades del deporte nacional se dejaron caer por la Región del Bío Bío, puntualmente en San Pedro de La Paz, para chequear in situ las instalaciones que cobijarán al remo y el canotaje, en los Panamericanos y Para Panamericanos de Santiago 2023.

En la instancia, además, inauguraron el reloj que marca la cuenta regresiva para el inicio de los juegos, tal como ya se hizo en el Parque Metropolitano de Santiago, Pichilemu y Viña del Mar.

“Para nuestro ministerio es muy importante acercar todo tipo de eventos deportivos a todas y todos los habitantes del país. Soy un convencido de que los sueños en deporte pueden cumplirse y necesitamos que todas y todos seamos protagonistas y parte de la celebración”, remarcó el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

Los trabajos en San Pedro de la Paz

Esta visita es previa al primer gran evento que se desarrollará en esa misma comuna, un “test event” entre el 15 y el 19 de abril, que además será clasificatorio para los Panamericanos. Es decir, será una gran prueba en materia no sólo deportiva, sino que además en cuanto a infraestructura y organización.

“Vamos avanzando, estamos contra el tiempo, ya viene pronto el evento, pero vamos avanzando de manera coordinada. Estamos corriendo, haciendo todo lo que corresponde. Nos instalaremos con harta gente para llegar a dejar el lugar de manera funcional”, admitió la directora ejecutiva de Santiago 2023, Gianna Cunazza, que valoró los avances generales en infraestructura.

“He visto avances significativos en todos los recintos. Estamos tranquilos y conformes con el trabajo que se ha articulado. No me parece que sea un motivo de gran preocupación el Centro Acuático, es una obra no tan compleja. Estoy segura de que va a llegar en tiempo y forma”, concluyó.