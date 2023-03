Hallan el cuerpo de un exjugador de rugby que llevaba un año desaparecido

Este lunes 20 de marzo se confirmó el fallecimiento del exjugador de rugby de origen inglés Bryn Hargreaves, quien llevaba 14 meses desaparecido en Estados Unidos. El rugbista británico jugó en equipos como Wigan Warriors, Saint Helens y Bradford de la Super League del Reino Unido.

Fue en enero del 2022 que el jefe de Hargreaves reportó a la policía que el exrugbista nunca llegó a trabajar. Desde entonces se inició una intensa búsqueda donde incluso la familia del exjugador contrató los servicios de un investigador privado, pero sin obtener resultados. Sin embargo, este 20 de marzo el cuerpo de Hargreaves fue encontrado sin vida.

Bryn Hargreaves, de 37 años, dejó de ser jugador de rugby profesional hace 10 años. El exjugador se comunicó por última vez con su familia el 3 de enero de 2022, nueve días después se percataron de que el departamento del rugbista estaba vacío, por lo que lo reportaron a la policía.

Al ingresar a la vivienda, los policías confirmaron que la ducha estaba prendida y que estaban todas sus pertenencias como su celular y su computador dentro del hogar.

Intensas búsquedas policiales se desplegaron en el territorio estadounidense para dar con el paradero de Hargreaves. Sin embargo, en más de un año de búsqueda no dieron con ningún rastro del exjugador de rugby inglés.

No fue hasta este 20 de marzo que la familia confirmó la noticia de la aparición del cuerpo del rugbista. “Con una tristeza increíble finalmente hemos encontrado a Bryn”, expresó el hermano de la víctima fatal.

A lo que agregó: “Todavía no sabemos la causa de la muerte o lo que realmente sucedió el 3/1/22. Gracias a todos los que han ayudado en la búsqueda. Agradeceríamos un poco de espacio y los mantendremos informados cuando tengamos más información”.

Hargreaves disputó 175 partidos en la Super League con St. Helens, Bradford Bulls y Wigan Warriors. Estos últimos lamentaron el fallecimiento de su exjugador a través de redes sociales. “Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento difícil”, mencionaron.

Wigan Warriors are saddened to learn of the passing of former player, Bryn Hargreaves.

