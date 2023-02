Durante el recién pasado domingo se desarrolló la decimonovena edición del Valparaíso Cerro Abajo, la carrera de descenso urbano más extremo de Lationamérica, donde el checo Tomas Slavik se consagró campeón de la prueba ante cerca de 15 mil personas.

Quien ya había ganado en 2017 y 2018 en el puerto aprovechó la baja a última hora del favorito local, Pedro Ferreira, que sufrió una fractura del escafoide durante la última vuelta de práctica antes de afrontar la competencia.

De hecho, Tomas Slavik también sufrió un accidente, pero corrió de igual manera y terminó imponiéndose con un tiempo de 2 minutos, 16 segundos y 815 centésimas, superando al colombiano Juanfer Vélez y el brasileño Lucas Borba, que completaron el podio.

“Siempre fue un sueño ganar la competencia por tercera vez, y en la mañana cuando tuve un accidente en la bicicleta y me lesioné, pensé que éste se había acabado. No puedo creer realmente que después de ese mal momento en las prácticas, me haya llevado el triunfo igual”, concluyó el checo, que quedó a un triunfo de igualar a Antonio Leiva y Filip Polc como los riders con más triunfos en la historia del Valparaíso Cerro Abajo.