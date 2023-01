Martín Vidaurre afronta el desafío de Santiago 2023: “La meta es el oro, no hay nada más”

Han sido semanas agitadas para el ciclista nacional Martín Vidaurre, que arrancó de manera muy especial sus trabajos de entrenamiento de cara a 2023 participando en las postas del Ironman 70.3 de Pucón y luego de documentar un recorrido por las costas del país.

“Queríamos hacer una ruta entretenida, era un período de mucho entrenamiento y tratamos de hacerlo más ameno. Estoy contento por cómo salió todo, recorrimos de Santiago hasta Valdivia toda la costa, con caminos realmente espectaculares“, apuntó el deportista de 22 años en conversación con ADN TOP KIA.

Todo luego de sellar su cambio de marca, siendo ahora parte de Specialized de cara a un 2023 en que busca dejar atrás sus dos títulos mundiales en el ciclismo BMX a nivel sub 23. “Cambié de marca por un tema familiar, tengo muchas facilidades, es un “win win” por todos lados: es uno de los equipos más grandes en Europa, estoy contento con la decisión. Han sido semanas muy movidas pero muy buenas. Vamos a ir de a poco, tenemos la clave para seguir entrenando, nos vamos a ir con calma. Quiero hacer bien el proceso”, remarcó un entusiasmado 2023.

Martín Vidaurre y Santiago 2023

El campeón de los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 tiene clara la gran meta del año. “Es un evento súper importante, pero en el calendario mundial no es tan relevante. De todas formas, jugando de local y siendo difícil que se vuelva a repetir en el corto plazo, hay que prepararse bien y darlo todo. Vamos a encontrar los espacios para estar realmente al 100%”, señaló, a la vez que planteó un calendario complejo pues también se disputará el Panamericano específico, en abril.

“Es difícil compatibilizar pues estamos corriendo todas las Copas del Mundo en Europa, siendo que los Panamericanos no nos dan clasificación a ningún lado, no otorga puntos. Este mismo año sí hay Panamericano específico en Brasil, donde se otorga el cupo olímpico. Asegurar el cupo nos ayudaría a trabajar con calma. Después de eso, me voy seis meses a Europa y vuelvo para los Panamericanos. Es súper raro tener dos Panamericanos en un mismo año, no se sabe cuál es el real campeón panamericano”, asegura quien espera dejar atrás su mal resultado en los Juegos Sudamericanos de Asunción.

“En los Odesur venía de una temporada larguísima en Europa, estuve enfermo y no llegué en forma por los tiempos, algo que le cuesta entender a la gente. Uno no siempre está al 100% durante el año, uno escoge esos momentos con pinzas. Estos Panamericanos son acá en Chile, hay que dar un buen ejemplo para motivar a que se siga haciendo deporte. La presión de ganar el oro está, no hay otra opción. No voy a sacar segundo o tercero, si voy es realmente al 100%. La meta es el oro, no hay nada más“, concluyó, mentalizado en Santiago 2023.