Antonia Abraham y el secreto de los éxitos del remo chileno: “Acá no existe el pituto ni la amistad, hay que demostrar día a día”

Antonia Abraham, una de las remeras más destacadas del Team Chile, conversó con Macarena Miranda en una nueva edición de Mujeres al Deporte desde Valdivia, donde están desarrollando la concentración junto a otros 22 deportistas.

“Hemos estado haciendo ente 35 y 45 kilómetros diarios de remo. Un día hicimos 50, estamos en época de volumen, nos vinimos para remar 12 kilómetros para un lado sin parar, nos ayuda a formar nuestra base para todo lo que viene”, explicó planteándose en torno a lo intenso que implica el desarrollo del remo, deporte que se llenó de medallas en los Juegos Bolivarianos y Sudamericanos el año pasado.

“El remo es un deporte que se entrena más que se compite. Estamos compitiendo cuatro o cinco veces al año y el resto del tiempo es sólo entrenamiento, tenemos que trabajar todo y no podemos dejar nada al azar“, comentó Antonia Abraham, quien hasta se animó en el cierre de la temporada pasada a competir en una regata de larga distancia.

“Quedé con sabor amargo en el Odesur por lo que me pasó en el singles, fui tercera por culpa del alga que se me enredo en el remo. Entonces cuando me dieron la opción para ir a esa prueba de largo aliento en Italia no lo pensé, iba con cero expectativa de podio y terminé tercera, con lo que quedé muy contenta”, planteó la deportista oriunda de Concepción.

Los sueños de Antonia Abraham

Con 25 años, valora el trabajo que están desarrollando como conjunto en Valdivia, teniendo como uno de sus principales objetivos refrendar el título que logró el Team Chile en la disciplina durante los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Tenemos un equipo muy aperrado, estoy contenta con todas ellas, no nos dejan botadas en ninguna palada, podemos confiar en ellas. Isidora Niemeyer compite pese a tener una enfermedad autoinmune y es muy aperrada, compitiendo siempre. Acá no existe el pituto ni la amistad, tenemos que demostrar día a día que podemos estar en el bote. Es un poco el secreto, ninguna se puede quedar dormida, siempre hay que demostrar que quieres ser la mejor. Es una presión constante, pero ahí se ve las que aguantan”, comentó quien también confía en disputar sus primeros Juegos Olímpicos en 2024.

“Estamos trabajando día a día con la Melita y con el grupo de chicas, estamos motivadas las ocho y entre todas nos estamos potenciando. No queremos apresurarnos, vamos pensando en el día a día. Estamos ilusionadas, vamos a ver qué sale. Queremos estar en París, lo vamos a lograr, para eso hay que trabajar mucho“, explicó, confiada en lo que pueden dar en las próximas temporadas.

“Es un año en que deberíamos rendir muy bien y, si se nos da todo bien, buscamos un buen rendimiento para clasificar a París y hacer un muy buen trabajo en Santiago 2023“, concluyó en el diálogo con Mujeres al Deporte.