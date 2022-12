Sergio “Cachito” Vigil: “El hockey de Chile está condenado a seguir creciendo”

En una nueva edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con Sergio “Cachito” Vigil, entrenador de Las Diablas, la selección chilena femenina de hockey césped.

Todo en una semana donde el argentino fue premiado por el Círculo de Periodistas Deportivos como mejor entrenador del año al conducir la campaña que le permitió a las jugadoras disputar por primera vez el Mundial de la especialidad.

“Fue un año bisagra. Es primera vez que una selección sub 21 lograba ser campeón panamericano, con Los Diablos. Después ambas selecciones avanzaron a la final de la Copa América, clasificando al Mundial. No hay vuelta atrás en el hockey de elite para Chile, ya entró en ese lugar, más allá de los resultados a futuro, es un lugar donde queremos entrar y cada uno va a trabajar para conservar ese privilegio. El hockey de Chile está condenado a seguir creciendo y eso es maravilloso“, planteó Sergio “Cachito” Vigil.

Durante la charla, compartió algunos de los elementos con los cuales enfoca su trabajo con Las Diablas. “Trabajamos para conquistarnos en vez de conquistar, día a día. Más que jugar contra el otro, hay que jugar con el otro, el rival que tenemos a diario nos enseña y podemos crecer. Además, debemos aparecer más que parecer, aparecer en la cancha en toda su potencialidad. Están las ganas de que las cosas pasen, pero más que eso debemos tener ganas de hacer cosas para que las cosas pasen”, puntualizó quien llegó a dirigir el hockey césped chileno en 2016.

“Comenzamos entonces un sueño grande, lo primero que nos propusimos fue disfrutar del camino. No fue un “sí” inmediato, estaba en un momento maravilloso en Argentina, pero a medida que fuimos charlando me di cuenta que había algo que me faltaba: volver a la alta competencia internacional. Vi el deseo de hacer el deporte uno olímpico y desparramarlo por el país, eso me entusiasmó. Este premio es de todo el hockey”, recordó emocionado.

Las lecciones de liderazgo de Sergio Vigil

En la conversación con “Mujeres al Deporte”, el trasandino de 57 años aprovechó sus permanentes vínculos con el fútbol para alabar la gestión de Lionel Scaloni en la campaña que condujo a Argentina al título en Qatar 2022.

“Han sido tres años de crecimiento, disfrute y consolidación de valores, Scaloni tiene mucho que ver en eso porque formó un equipo de trabajo que avanzó silenciosamente hacia fuera y con una voz fuerte hacia dentro. Generó un liderazgo colectivo, con Messi enarbolando valores de perseverancia y humildad. Scaloni condujo con cercanía y contundencia para tomar decisiones, algo muy difícil de lograr como líder“, remarcó, junto con tener cariñosas palabras hacia la portera de Las Diablas, Claudia Schüler, que atraviesa momentos complicados al padecer un cáncer por el cual perdió su ojo izquierdo.

“Es una persona que quiero con todo mi corazón, une talento con actitud. Tiene una amorosidad increíble y una capacidad de resiliencia inconmensurable, personas como ella le hacen bien al deporte y al universo. Le deseo toda la bendición de Jesús en esta Navidad”, concluyó.