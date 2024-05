“Esta fecha duele, pero es hermosa”: Mane Swett comparte emotiva reflexión en el Día de la Madre tras perder el juicio por la custodia de su hijo

Mane Swett enfrentó una difícil situación a mediados de la semana pasada cuando la Corte de Nueva York determinó que su hijo de 11 años continuaría bajo la tutela de su padre, John Bowe, en Estados Unidos. Esta noticia generó un fuerte impacto en la actriz, quien recibió cientos de mensajes de apoyo y ánimo en las redes sociales durante el Día de la Madre.

Uno de los mensajes de apoyo más destacados provino de su fansclub, donde expresaron: “Hoy, en tu día, queremos honrar tu increíble fuerza y sacrificio. Has dejado todo, has luchado incansablemente por tu hijo, y cada sacrificio que has hecho no ha pasado desapercibido. Eres nuestra fuente de inspiración”.

“Tu amor es incondicional, tu valentía infinita, nunca te rindes, aunque el camino pueda ser difícil. Siempre estaremos aquí para apoyarte y acompañarte. Eres un ejemplo de fortaleza y amor, y te mereces todo el reconocimiento y la felicidad del mundo. Juntas, superaremos cualquier desafío que se presente”, añadieron.

La propia Mane Swett agradeció este gesto conmovedor, escribiendo en la publicación: “Gracias, gracias. Profundamente gracias. Abrazo este cariño y su apoyo. Es hermoso. Este día duele, pero es hermoso”.

Las reflexiones de Mane Swett

Posteriormente, la actriz compartió sus propias reflexiones en Instagram, donde habló sobre la experiencia de ser madre y los desafíos que ha enfrentado. “Cuando le ha permitido nacer a un niño. Cuando un ser humano sale de tu cuerpo, todo cambia. Puedes caer más abajo de la tierra, pero siempre puedes levantarte. No importa lo duro que sea, te levantas y sigues”, reflexionó.

Finalmente, en una storie de Instagram, Mane Swett aprovechó para agradecer una vez más a sus fans por el apoyo incondicional que ha recibido en los últimos días. “Los leo siempre y perdón que no siempre los puedo contestar. Tengo que hacer todo con mucho cuidado. Abrazos grandes y fuertes como esos que quisiera que nos diéramos por fin. Y siempre... Se les quiere por acá. La misma de siempre, Mane”, concluyó.