Daniela Ortega, tenismesista nacional: “El 2022 marcó mi carrera deportiva, jamás lo voy a olvidar”

Daniela Ortega fue premiada esta semana por el Círculo de Periodistas Deportivos como la mejor tenismesista de la temporada, aunque la condecoración tuvo una trastienda especial.

En conversación con Mujeres al Deporte, reconoció el gesto de su compañera de selección, Paulina Vega, quien fue la electa por los especialistas, pero que optó por cederle el premio en virtud de su gran año.

“Quedé sorprendida, me contaron desde el Círculo lo que hizo y le comenté que eso habla muy bien de ella, no tengo palabras”, aseguró, junto con destacar el 2022 en que logró tres oros tanto en los Juegos Bolivarianos como en los Juegos Sudamericanos de Asunción.

“Desde que pasó Cochabamba me propuse sacar oro en los que vinieran y lo logré, obteniendo más de lo que esperaba. También me propuse ser campeona en el individual, pero mostré un nivel increíble. Todavía estoy emocionada por el gran año que tuve, jamás lo voy a olvidar, marcó mi carrera“, remarcó la deportista de 24 años.

El presente y futuro de Daniela Ortega

La jugadora nacional aseguró que ya mira con más calma los años de sacrificio desde que hace cuatro temporadas decidió radicarse en el Viejo Continente para subir su nivel.

“Mis años en Europa no han sido tan fáciles, los primeros fueron muy complicados. Estuve en dos clubes donde me hicieron la vida imposible, sufrí mucha discriminación, se sentían más que el resto, incluso dentro de Europa. Aguanté esas malas experiencias y rescato que me ayudó a subir el nivel”, explicó, afrontando las dificultades para sostener la carrera en el alto rendimiento.

“Si no estás top 20, aunque te paguen mucho por torneos, no puedes vivir de este deporte porque, a diferencia del tenis, no es tan visto ni tan conocido. También pagan menos a las mujeres que los hombres, en las ligas pasa y no sé por qué”, sostuvo quien asoma como carta de Chile en el tenis de mesa de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Antes, claro, espera retomar la senda competitiva tras la lesión que la apartó del Panamericano disputado en Santiago en octubre. “Llevo 8 semanas desde que me operé y estoy volviendo poco a poco. El 1 de enero vuelvo a Europa para continuar compitiendo en Europa y proyectando ya los Panamericanos”, concluyó en conversación con Mujeres al Deporte.