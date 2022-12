Neven Ilic y el tope de fechas de Santiago 2023 con el acuerdo constitucional: “Es impresentable, una falta de respeto”

En el marco de una reunión con los patrocinadores de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, analizó en duros términos el hecho que las fechas propuestas para el acuerdo constitucional se topen con el desarrollo de la cita deportiva en octubre y noviembre del próximo año.

“Lo clasifico como impresentable, me parece una falta de respeto con los Juegos Parapanamericanos hacer una elección donde vamos a necesitar para ello el Estadio Nacional, cuando se estarán realizando los deportes“, aseguró en conversación con ADN TOP KIA.

“Habrá que buscar una fórmula de mover esas fechas, estamos tratando de vivir la fiesta más grande del deporte de América en nuestro país y no la podemos marcar o ensuciar con un proceso eleccionario que corresponde, pero con las fechas que me parecen un tremendo error y falta de criterio respecto al tremendo esfuerzo que hace el país y el gobierno por los Juegos Panamericanos”, zanjó un molesto Neven Ilic.

Por ahora, en el Comité Olímpico de Chile confían en lo planteado por el Servicio Electoral en torno a lo complejo de que aquellas fechas para el acuerdo constitucional se concreten tal como están planificadas. “Lo ideal es que se corra a enero o febrero, Chile debiera estar en “modo Panamericanos” desde el 20 de octubre, es lo ideal para nosotros”, explicó Miguel Ángel Mujica a ADN TOP KIA.

Neven Ilic y los plazos para Santiago 2023

Durante la charla con ADN TOP KIA, el presidente de Panam Sports apuntó a la inquietud con la que se trabaja de cara a la máxima cita del deporte continental. “No lo vamos a pasar bien hasta que terminen los Juegos, es un tema de mucha tensión y planificación. Lo más importante es que lo del papel sea un éxito en la realidad y son muchísimos los factores que influyen en que los Panamericanos sean un éxito: desde que el atleta llega al aeropuerto, la villa, los estadios, la logística. Es un tremendo desafío”, apuntó, junto con profundizar en algunos retrasos de la infraestructura.

“Mientras no estemos listos y no hayan partido los dos recintos que no han partido, como la piscina y el Centro de Deportes Colectivos, no vamos a estar tranquilos. No es un misterio. Esto es de una tensión tremenda para mí y todos hasta el día siguiente de los Panamericanos, cuando espero nos sintamos orgullosos y que sean un éxito”, planteó, junto con llamar a agilizar los procesos en torno al Centro Acuático.

“No han partido, hay avances, el proyecto está listo, pero falta el permiso y la ayuda de la Municipalidad de Ñuñoa va a ser fundamental. Cada día que pasa y no partimos pone en riesgo esos dos recintos deportivos. La Villa Panamericana no me preocupa, pero esos dos si me tienen muy preocupado”, cerró Neven Ilic.