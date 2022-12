Santiago Ford, decatleta chileno: “Mi meta es ser finalista en París 2024, estando ahí cualquier cosa puede pasar”

Al término del pasado mes de noviembre, el Senado aprobó la nacionalización de tres deportistas cubanos: los luchadores Néstor Almanza y Eduardo Bernal, además del atleta Santiago Ford.

Este último, campeón nacional de decatlón y salto largo, conversó con ADN TOP KIA luego de quedar habilitado para competir por los colores nacionales tras haber llegado a nuestro país en 2018.

“Súper feliz por todo. Estaba esperando esto ya para el otro año, porque hubo un retraso, pero nos avisaron que saldría el 30. Estoy más motivado que nunca para seguir con este proyecto, con metas muy altas, pero estoy muy contento”, planteó Santiago Ford, que está en condiciones de ser parte del Team Chile para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Por un momento estaba muy preocupado, no sabía si iba a llegar, pero ya con esto el enfoque es diferente. Nos da tranquilidad, un período de tiempo para una buena preparación, quizá no la que se hubiese querido, pero nos permite entrenar para alcanzar el nivel lo más pronto posible. No creo que sea un impedimento para pelear en Santiago. Estoy con todas las ganas, la motivación está y ahora más que nunca. La idea es pelear hasta el final para que el pueblo sepa que nada de esto ha sido en vano”, comentó, esperanzado en dar batalla para llegar al podio en la cita del próximo año.

“Desde que llegué a Chile me he mantenido entrenando, sin perder el objetivo. Siempre tuve la fe de que esto sería posible algún día, eso es un plus a la hora de empezar el camino grande que se nos viene ahora“, comentó el atleta de 25 años.

Los sueños de Santiago Ford

Como bien sabemos, no es el primer caso de deportistas de Cuba que terminan compitiendo por Chile de manera exitosa, como Yasmani Acosta o Arley Méndez.

“Estoy involucrado con los casos de mis compañeros, sobre todo con Yasmani. Vivo con él y es un referente para mí”, explicó quien dejó atrás los meses en que, al no tener respaldo de su potencial deportivo, trabajó como guardia de seguridad: hoy es campeón nacional, trabaja como profesor de educación física y ha podido formar su hogar en Chile tras dejar Cuba.

“Trabajo día a día para seguir creciendo como persona y profesional, sentirme orgulloso de cada paso que doy. Le agradezco a mi familia, sin ellos nada de esto estaría pasando, son un plus fundamental”, aseguró un Santiago Ford que sueña en grande, sobre todo a nivel olímpico.

“Mi meta es llegar a París, ser finalista y, estando ahí, cualquier cosa puede pasar. No conozco ningún atleta que no sueñe con una medalla olímpica. Trabajo duro para llegar ahí, sería el sueño de la vida”, remarcó al cierre del diálogo con ADN TOP KIA.