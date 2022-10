Josepha Felipe, la más joven de las “Marcianitas”: “Viajo todos los días desde Quilpué para entrenar”

Las “Marcianitas”, seleccionado chileno femenino del hockey patín, trabaja en el Estadio Nacional a doble jornada para preparar el Mundial de San Juan, delegación en la cual aparece el nombre de Josepha Felipe.

Con apenas 17 años, es oriunda de Quilpué y es la jugadora más joven de todas las citadas. Delantera, juega en Independiente de La Florida y es nacida en 2005, un año antes de la consagración planetaria de nuestro país en la disciplina, cuando el torneo se jugó en San Miguel.

“Me siento orgullosa de haber llegado aquí tan chica. Voy a agarrar experiencia, que es lo que quiero. Es cumplir un sueño ir al Mundial con la selección. No tenía fe de que podía ir, si me llamaron será por algo. Me lo he ganado por mi sacrificio y el de toda mi familia”, explicó Josepha Felipe en diálogo con ADN TOP KIA, donde profundizó en todo lo que ha debido hacer por el hockey patín.

“Viajo todos los días desde Quilpué a Santiago para entrenar. Es sacrificado, pero tengo las facilidades. Este año tuve que cerrar el año para venir a entrenamiento. Me demoro 1 hora y 40 desde Quilpué, además de levantarme antes para alcanzar. El viaje es pesado, pero me acompaña mi familia. De repente me venía estudiando en el auto y me conseguía la materia”, aseguró quien cursa tercero medio en el colegio Alto Monte de Peñablanca.

La herencia familiar de Josepha Felipe

El hockey patín lo lleva en la sangre la joven “Marcianita”, pues su padre, Mariano Felipe, también fue seleccionado nacional y también compitió por nuestro país en San Juan, pero en el Mundial que se desarrolló en 2001.

“Por él empecé. Me obligaron a jugar, no podía hacer otro deporte, pero después ya me gustó. Antes era por hacer un deporte, pero ya en Santiago lo tomé de forma más competitiva”, planteó entre risas, historia que fue reafirmada por su padre.

“Nos vamos turnando con mi señora para cumplir con los horarios y la exigencia que eso lleva. Con mi hijo mayor jugábamos en Santiago, quiso inscribirse en fútbol pero al final la entusiasmamos para que estuviera en el hockey por los traslados y ahora no hay forma de quitarle los patines“, comentó a ADN TOP KIA un “chocho” Mariano Felipe.