Sergio Cachito Vigil: “Al hockey de Chile le faltan seis años de trabajo para estar en el sitial de los equipos top”

En conversación con Los Tenores, Sergio Cachito Vigil profundizó sobre sus sensaciones en torno al hito histórico que logró dirigiendo a Las Diablas, la selección chilena de hockey césped, tras obtener la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos 2022 venciendo a Argentina.

“Era un sueño llegar a la final. Habíamos jugado dos definiciones con Argentina y en la última estuvimos a siete minutos de ir a los shoot outs. No llegamos en nuestra curva ascendente a los Sudamericanos. Lo mejor que ocurrió fue la fuerza mental que demostró el equipo. Teníamos un sueño grande, jugar la mejor final de nuestra historia y lo logramos”, explicó el trasandino.

“Jugamos 3 cuartos en gran nivel, un último cuarto en que fuimos superados. Es importante que un equipo sepa jugar en los momentos límites, salió a relucir la garra del corto defensivo para llegar a los shoot outs. En los penales, ganar ahí fue fruto de un trabajo a consciencia. Lo más importante no fue la medalla de oro, sino haber ganado en la final a un rival al que nunca se le había ganado: no Argentina, sino nosotros mismos. Tuvimos que sacar el oro que había dentro para construir el oro”, reflexionó Sergio Cachito Vigil, que enfatizó la necesidad de mantener el foco para los siguientes desafíos.

“Puedes disfrutar del éxito, pero el próximo partido lo comienzas desde cero. Hay que tener en cuenta que fue un partido en que, por más que el rival tenga un montón de partidos, se gana por un montón de cosas, pero esto no garantiza nada. El equipo viene creciendo sin haber ganado estos partidos y con Uruguay empatamos un partido que en los últimos torneos habíamos ganado, están más cerca. No va a ser fácil ganarle dos partidos seguidos a Argentina. Tiene que haber humildad y saber que todavía no entramos en la elite”, remarcó el DT de 57 años.

“Hay mucho para crecer en lo físico y lo técnico, en la competencia interna, en fases del juego, pero no garantiza nada. Sé que van a ser olímpicas y mundiales, pero todo eso es proceso. Al hockey de Chile le faltan seis años de trabajo para estar en el sitial de los equipos top, pero ya tiene un ADN, algo que pasa dentro. El hockey no va a parar más, pero no significa que vamos a ganar algo por añadidura. Hay mucho camino por recorrer“, apuntó en torno al futuro del hockey césped de Chile.

Sergio Cachito Vigil y su cercanía al fútbol

Durante la charla con Los Tenores en el Latam Summit, el entrenador de Las Diablas comentó su relación con otro de los expositores, el DT de la UC, Ariel Holan. “Podría haber sido un gran entrenador de hockey, pero dio un salto al vacío en el fútbol, trabajó por 10, 12 años, hasta que se le dieron las oportunidades. Ambos deportes aprenden constantemente de cada uno. Soy admirador del fútbol y he tenido la mejor relación con jugadores y entrenadores”, planteó.

Como fanático de River Plate, también aprovechó de entregar su opinión respecto a la definición del fútbol trasandino, donde los millonarios vencieron a Racing, facilitándole el título a su eterno rival, Boca Juniors.

“Me alegré con lo que pasó el fin de semana. No estoy enojado con Marcelo Gallardo. Los que competimos siempre queremos ganar el juego, más allá que el resultado influya o no en otra cosa. Si se forma un clásico, es porque ambos equipos se respetan (…) Gallardo fue un líder excepcional, que se preocupó por armar equipos de trabajo y que se preocupó por todos los estamentos del club, trabajó para la excelencia. El legado que dejó es cómo hacer que un equipo pueda jugar mejor y enseñó cómo se pueden sacar otras cosas en momentos de crisis, hacerse grande en la derrota y no solo en la victoria“, planteó, junto con darse un minuto para destacar a otro cercano suyo relacionado con el fútbol chileno: Marcelo Bielsa.

“No es solo un entrenador de fútbol. Más allá del resultado deportivo, genera transformación en el equipo y las personas que lo integran, él se transforma también. Creo que su legado trasciende al fútbol”, cerró durante la conversación en el Hotel Intercontinental.