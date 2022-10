Tragedia en el motociclismo: muere joven piloto Victor Steeman producto de un accidente

Una dura noticia golpea al mundo del motociclismo: Victor Steeman, joven piloto de 22 años, murió la noche de este miércoles producto de un grave accidente en la primera carrera de Supersport 300, que se desarrolló en el circuito portugués de Portimao.

Según los antecedentes, el conductor neerlandés cayó de su Kawasaki Ninja a diez vueltas del final. Una maniobra en el trazado, cuando pasaba por una zona rápida, derivó en que el piloto José Luis Pérez lo atropellara por encima.

La carrera se detuvo tras la bandera roja correspondiente y rápidamente Steeman fue trasladado en helicóptero hasta un centro asistencial. En el hospital El Faro de Algarve permaneció en estado crítico durante toda la jornada del martes, con politraumatismo y una lesión craneal.

Finalmente, Victor Steeman no resistió la gravedad de sus lesiones y el deceso se produjo la noche de este miércoles. Así lo comunicó su familia por escrito, junto con revelar que donaron sus órganos.

“Ha ocurrido algo de lo que siempre hemos tenido miedo como padres de un piloto de motociclismo. Nuestro Victor no pudo ganar su última carrera. A pesar de la insoportable pérdida y el dolor, estamos orgullosos de compartir que nuestro héroe, en su muerte, fue capaz de salvar a otras cinco personas como donante de órganos. Queremos dar las gracias a todos quienes nos han acompañado estos últimos días. Vamos a echar muchísimo de menos a Victor”, señalaron.

La cuenta oficial del Campeonato Mundial de Superbikes -World SBK- expresó su pesar por la muerte del piloto. “Una gran personalidad, un corredor feroz y un legado que quedó grabado en nuestro circuito para siempre“, escribieron, junto con colocar ride in peace, una forma particular de decir “descanse en paz” en el mundo tuerca.

We’re deeply saddened to report the loss of WorldSSP300 rider Victor Steeman

The WorldSBK family would like to send all our love to his family, team and loved ones. A great personality, a fierce racer and a legacy left embedded in our paddock forever

Ride in Peace, Victor pic.twitter.com/suVbB59o9h

— WorldSBK (@WorldSBK) October 11, 2022