Antonia Abraham da vuelta la página tras su polémico bronce en Asunción 2022: “Voy a demostrar que soy superior a ellas”

Ya regresaron a Chile las mellizas Antonia y Melita Abraham tras una formidable actuación en los Juegos Sudamericanos 2022 de Asunción. Cada una llegó con tres medallas: Melita Abraham aportó con tres de oro, en el doble par, en el dos sin timonel y en el cuádruple par; mientras que Antonia Abraham logró doradas en el dos sin con su hermana como compañera de bote, al igual que en el cuádruple par donde compartieron con las hermanas Victoria y Cristina Hostetter.

Respecto de Antonia, la nota amarga la dejó su bronce en el single femenino, regata en la que remó mil metros con una pala trabada. “Nunca me había pasado algo así. Al principio estaba cerrada, no quería aceptar la situación, pero debo dar vuelta la página. Iba muy bien, tenía mucho motor aún, pero pasó lo que pasó y lo saqué adelante como pude, con todo mi corazón y esfuerzo para sacar una medalla”, apuntó en diálogo con ADN TOP KIA, apuntando a una revancha en Santiago 2023.

“No hay vuelta atrás. Cuando me provocan, voy por todo. Voy a demostrar que soy superior a ellas, quiero ver sus caras después”, aseguró ante una situación que también incomodó a su hermana melliza. “Me dio mucha pena, sentí casi que me había pasado a mí, estamos acostumbradas a vivir estas cosas juntas. Saber que no pasó ahora por algo que no merecía me hizo sentir triste, lo pasé pésimo”, complementó.

Las Mellizas Abraham y su futuro tras Juegos Sudamericanos

Melita Abraham valoró la gran actuación personal, pues fue parte de la mitad de las seis medallas de oro que consiguió el remo en aguas de Asunción. “Contenta y orgullosa de haberle dado estos tres oros a Chile, era lo que esperaba. Junto a mis compañeras logramos nuestras mejores marcas, entonces además del oro eso dice que sacamos nuestro mejor rendimiento”, apuntó.

Ahora tomarán unas merecidas vacaciones en Miami para después afrontar una temporada llena de desafíos, como los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, los cuales no sólo serán en Chile, sino que en San Pedro de La Paz, por lo que las penquistas estarán totalmente de locales.

“Lo pienso y me me emociono. Si bien la mejor pista es en Curauma, esto va a tener otro sabor al ser locales, ahí nos enamoramos del remo. Nunca pensé que íbamos a competir en una regata de tanto nivel en nuestra laguna. Hay que asumir esta responsabilidad con la mayor pasión, queremos darle a nuestra gente nuestros mejores resultados”, señaló Melita Abraham.

De todas formas, Antonia Abraham apuntó a otra meta: clasificar a sus primeros Juegos Olímpicos. “Tenemos que clasificar a París y luego vienen los Panamericanos. Tenemos el foco puesto primero en el mundial en agosto, pero es un sueño que queremos cumplir juntas. Es una espinita que todavía anda dando vueltas. Queremos clasificar a París con todo”, cerró.