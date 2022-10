Constanza Olivares gana en la vela y le otorga a Chile su decimocuarta medalla de oro en los Juegos Sudamericanos

El Team Chile logró mantener este jueves la racha que le ha permitido a los deportistas nacionales sumar medallas de oro desde el primer día de la disputa de los Juegos Sudamericanos 2022, todo gracias a Constanza Olivares.

Ella destacó en la categoría Sunfish de la vela, la cual implica el desarrollo de regatas mediante el manejo del bote que sólo tiene un tripulante.

A lo largo de las 8 regatas de la competencia en la Playa San José de Asunción, Constanza Olivares se impuso en tres, lo que le permitió diferenciarse en el puntaje con la peruana Caterina Romero.

¡MEDALLA DE OROOOOO! 🔥🔥🔥 Hoy finalizan las primeras competencias de la Vela ⛵️ en #Asu2022 🇵🇾, donde Constanza Olivares 🇨🇱 se quedó con el primer lugar 🥇 en Sunfish 😎.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/izTCV9rV9M — Team Chile (@TeamChile_COCH) October 6, 2022

Con este resultado, el Team Chile llegó a las 14 medallas de oro, pero no le alcanza para superar a Venezuela en el tercer puesto de los Juegos Sudamericanos 2022.

Todo considerando que, con 8 preseas de plata, no puede sobrepasar los 15 que tienen los llaneros, los cuales les permiten conservar el puesto en la clasificación general. El plantel nacional además tiene 23 bronces para sumar, de momento, 44 podios continentales.