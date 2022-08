El drama de Manuela Bugueño, atleta chilena en la Media Maratón de Buenos Aires: “Estuve 22 minutos muerta”

El pasado fin de semana, en Argentina, decenas de atletas nacionales se dieron cita en la Media Maratón de Buenos Aires, donde deportistas amateurs y profesionales se apuntaron en los 21 kilómetros. Entre ellos, estuvo Manuela Bugueño, de 30 años.

Su participación habría pasado desapercibida de no ser por el serio problema de salud que sufrió al momento de cruzar la línea de meta tras una hora y 28 minutos. Todo pues se desvaneció, debiendo ser atendida por los servicios de salud de la competencia.

“Estoy bien, procesando todo, viva y muy agradecida. Estuve 22 minutos muerta. Me salvó la vida que me atendieran al tiro. Si no hubiera estado todo el equipo de emergencia, que estaban encargado de esto, yo no estaría contando esto”, comentó Manuela Bugueño en diálogo con diario La Nación.

“Soy muy afortunada porque había médico cardiólogo y todo un equipo. Gracias al buen manejo, me sacaron del paro. No cualquiera tiene esa suerte. De verdad, estoy impactada y agradecida”, apuntó la corredora de 30 años, quien además es doctora.

De todas formas, se manifestó sorprendida por el desmayo que sufrió en la Media Maratón de Buenos Aires. “Hace más de 10 años que corría y ya hace unos cinco que estoy corriendo distancia más larga. Ya había corrido media maratón. Nunca me había pasado y ahora me pasó”, cerró Manuela Bugueño.