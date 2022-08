Justicia argentina solicita extradición de tenismesista Juan Lamadrid por presunto abuso sexual

Una dura acusación remece desde hace meses al tenis de mesa nacional, puntualmente respecto de Juan Lamadrid. Todo luego que desde Argentina se lo denunció por un presunto abuso sexual contra otra deportista.

Los hechos se remontan al 2017, en un Sudamericano de la especialidad disputado en Buenos Aires, donde también participaba la trasandina Cielo Rotryng, por aquella época con 14 años.

Años después de aquello, la deportista denunció públicamente el accionar de Juan Lamadrid, con quien no había tenido contacto antes de aquella competencia. “En ese momento la claridad de los hechos no era la misma que la de ahora. Después fue aún más difícil porque lo brusco ya había pasado, era poner en palabras qué era lo que había pasado. Fue un abuso sexual. Durante mucho tiempo no supe exponerlo en palabras”, explicó en diálogo con Meganoticias.

La justicia argentina sigue a Juan Lamadrid

Tras expresarlo en sus redes sociales en junio, el tenismesista nacional reaccionó en sus redes sociales. “Yo no he hecho nada, compañero. Yo soy de la calle. Yo tengo códigos, todos me conocen“, planteó en un audio que él envió al entorno de Cielo Rotryng.

Luego de esto, el Instituto Nacional del Deporte y el Comité Olímpico de Chile congelaron los dineros con los cuales financiaban su carrera a la espera de que se resuelva judicialmente la situación.

De hecho, desde el país trasandino se realizó ya la solicitud de extradición de quien representó al tenis de mesa nacional en los últimos Juegos Panamericanos de Lima 2019, ante lo que reaccionó mediante un comunicado entregado a Meganoticias.

“He decidido, primero que todo, colaborar de forma voluntaria con la investigación que llevan los tribunales de justicia (presencialmente, por el momento, acá en Chile y designando un abogado que me represente en Argentina), para que sean esas instancias las que puedan establecer mi inocencia y la verdad de lo ocurrido“, apuntó.