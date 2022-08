Catalina Flores y sus nuevas metas en el Benfica: “Queremos ir por todo por el título europeo de hockey patín”

Aprovechando sus semanas de vacaciones en Chile, Catalina Flores conversó con ADN TOP KIA tras una temporada de debut en el hockey patín de Portugal logrando títulos a nivel local en una de las ligas más competitivas de la disciplina en el Viejo Continente.

“No sé si me lo esperaba, pero era un sueño destacar ahí. Siempre fui mentalizada en ser una jugadora importante, estoy en un club muy importante. Me hicieron muy fácil la adaptación, tuve todo lo que necesitaba. Con mucho entrenamiento, se nos dio todo”, aseguró quien fue monarca de la liga y copa lusa con el Benfica.

De hecho, en la definición del torneo, fue clave en la llave con el Sporting de Lisboa. “Al ser rival directo, fue mucho más especial. Empezamos perdiendo y el público fue un jugador más, siempre apoyándonos. Haber ganado así, revirtiendo el marcador y anotando para mi equipo fue increíble”, aseguró Catalina Flores, feliz con su presene en Portugal.

“Es el mejor club en el que he estado en Europa, lejos, por cómo se vive el deporte ahí, no sólo el hockey. Lo que me gusta es que encontré mucha gente que se toma el deporte en serio, trabajando por un objetivo. La temporada pasada quedamos en semifinales ante Palau, que terminó siendo campeón. Este año, además de revalidar los titulos nacionales, queremos ir por todo a la liga europea“, remarcó la jugadora de 23 años.

El dolor de Catalina Flores

En el diálogo con ADN TOP KIA, la gran figura del hockey patín nacional lamentó que la disciplina no haya sido incluída en los Juegos Panamericanos que organiza nuestro país.

“Siempre hemos respondido bien en los campeonatos que jugamos por Chile, somos terceras del mundo y eramos una medalla segura. Lamentablemente no va a poder ser, en temas administrativos no me gusta comentar. Sólo espero que se hayan hecho los mayores esfuerzos por estar”, recalcó, en busca ya de dar vuelta la página la determinación de Panam Sports.

“Me parece muy injusto, pero no queda más que trabajar para el Mundial en noviembre, ya estamos haciendo el proceso para eso y olvidar que estamos fuera de Santiago 2023″, cerró la “Marcianita”.