Sammis Reyes sufre seria lesión que pone en duda su continuidad en Washington Commanders

Un duro arranque de pretemporada vive el deportista chileno Sammis Reyes, que podría estar viviendo sus últimas horas en Washington Commanders pese a que recién el fin de semana pasado arrancó su segundo año en la NFL.

El ala cerrada nacional sorprendió al aparecer este martes en la lista de lesionados del club y figura como uno de los deportistas “cortados” por el club a horas de reducir su lista de 85 jugadores para afrontar la temporada.

Todo considerando que, tras el primer partido de pretemporada, ante Carolina Panthers, Sammis Reyes se lesionó al comienzo del encuentro, recrudeciendo el problema en el tendón de la corva que presentó a comienzos de agosto según consignó DC Sports Kings.

We have made multiple roster moves:

–Released the following players:

CB De’Vante Bausby

G Deion Calhoun

–Placed the following players on the Reserve/Injured List:

FB Alex Armah

TE Sammis Reyes

— Washington Commanders (@Commanders) August 16, 2022