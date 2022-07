Con títulos en singles y dobles: Chile logra cinco podios en el Sudamericano de Tenis de Mesa

El Team Chile de tenis de mesa se encuentra desde la semana pasada en Pereira, Colombia, afrontando el Sudamericano de la especialidad, donde la cosecha de medallas es más que positiva.

En las distintas modalidades, ya son cinco preseas las logradas por los representantes nacionales. Al respecto, destaca el rendimiento de Nicolás Burgos, que se consagró en individuales y en los dobles masculinos.

Respecto al singles en el Sudamericano de Tenis de Mesa, Nicolás Burgos derrotó en la final por 4 sets a 3 al argentino Gastón Alto. Mientras que, junto a Gustavo Gómez, derrotaron por 3-2 al binomio trasandino de Gastón Alto y Horacio Cifuentes.

A ello se suma la plata que Gustavo Gómez y Daniela Ortega lograron en los dobles mixtos, además del bronce de la deportista nacional en los individuales. Todo junto a la plata del equipo femenino compuesto por la propia Daniela Ortega junto a Paulina Vega y Judith Morales.

¡LLENOS DE MEDALLAS! 🔥 El Team Chile de 🏓 suma 5 podios en el Sudamericano de 🇨🇴 gracias al 🥇de Nico Burgos, el 🥇 de Nico y Gustavo Gómez en Dobles, una🥈 de Gustavo y Daniela Ortega en Dobles, la 🥈 de Daniela, Paulina Vega y Judith Morales y el 🥉 de Daniela en Singles 🙌. pic.twitter.com/Us6i2KoNQw — Team Chile (@TeamChile_COCH) July 28, 2022

La palabra de Nicolás Burgos

En conversación con ADN TOP KIA desde Colombia, el campeón de los individuales en el Sudamericano de Tenis de Mesa no ocultó su sorpresa por el resultado. “Estoy muy feliz de haber ganado, no me lo esperaba. Estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho y lo que he hecho entrenando en Europa y Chile”, comentó quien está radicado en Alemania.

Además, destacó el rendimiento que tuvieron en la dupla con Gustavo Gómez. “Estoy orgulloso de Gustavo, siempre me está apoyando. Somos una dupla super fuerte, sobre todo mentalmente, nos acoplamos super bien. Perdimos una medalla de oro juntos en los Bolivarianos, pero ganarle a la dupla que me ganamos me pone feliz por el resultado“, aseguró la gran figura del Team Chile en el torneo disputado en Pereira.