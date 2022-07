Ina Montt: “Quiero meterme en el podio de los 100 o 200 metros en los Juegos Odesur”

En la edición de este jueves de ADN TOP KIA, conversamos con Ina Montt, récord nacional de los 100 metros planos desde abril de 2021, y que cerró una importante etapa de la temporada atlética, donde compitió en Europa para posteriormente disputar los Juegos Bolivarianos de Valledupar.

“Estuvo super intensa la gira, estuve dos meses fuera de casa, pero quedé muy contenta con lo logrado en lo personal. Pude ir batiendo mis marcas una y otra vez, demostré el nivel que estoy teniendo y cerré con un broche de oro en Colombia con la medalla en la posta”, comentó la atleta nacional en los estudios de ADN, donde valoró el trabajo en la posta 4×100, que logró el récord nacional de la especialidad junto a Javiera Cañas, Isidora Jiménez y Macarena Borie.

“Estamos todas mejorando constantemente, tenemos buena relación entre nosotras y nos estamos empujando todas en nuestro nivel pensando en Santiago 2023. Somos las cuatro velocistas más rápidas de la historia de Chile, asi que si corríamos bien sabíamos que romperíamos el récord. Fue emocionante enterarnos al final de la carrera. Tenemos mucho donde mejorar, Macarena Borie corrió con covid-19“, comentó Ina Montt, que igualmente lamentó el haber quedado tan cerca del oro en Colombia.

“Nos faltó muy poquito, quedamos a cinco centésimas. Ahora tendremos más entrenamientos juntas, no pude estar con ellas previo a los Bolivarianos. Esperamos dar una nueva sorpresa en los Juegos Sudamericanos de Asunción. Espero meterme en los podios de 100 o 200 metros en los Odesur” puntualizó la velocista nacional, que en aquellas pruebas individuales fue octava en los 100 metros y sexta en los 200 metros.

Ina Montt y su futuro deportivo

El foco de la atleta de 26 años está en los Juegos Odesur, pero ya pensando en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. “Este año va a ser clave. Los Odesur son en la misma fecha que los Panamericanos del 2023. Si este año funciona y termina bien, repetiremos las competencias, tiempos de entrenamiento y carga para mejorarlo de cara al próximo año”, comentó, junto con mostrar sus aprensiones respecto al trabajo en la infraestructura del atletismo.

“Retomé entrenamientos en el coliseo del Estadio Nacional porque están arreglando la pista del Mario Recordón. Tenemos fe de que van a quedar buenas estructuras, pero la verdad es que no se ven muchos avances y nos ponemos algo nerviosos“, apuntó, esperanzada en seguir evolucionando en sus marcas.

“Quiero seguir mejorando todo lo que pueda. No sé cual es mi limite, estoy tratando de encontrarlo, ojalá seguir bajando. En Argentina corrí 11.33 segundos, pero no fue válido por error de photofinish y aspiro al menos a igualar eso”, reconoció quien compite como deportista de alto redimiento pese a padecer diabetes tipo 1.

“He estado rodeada de un equipo médico increíble, son parte de mis logros. Ya es complicado viajar, pero además yo tengo que meter insulina y los suministros para bomba de insulina. Es estresante, pero siempre tengo apoyo. Para Valledupar ya no tenía insulina y mi hermana tuvo que dejarle a Macarena Borie para que pudiera llevarme a Colombia”, explicó entre risas, aunque con otra meta en mente.

Puntualmente, hablamos del Mundial de Atletismo que por estos días se disputa en Oregon. “Lo he mirado con gusto amargo de no estar ahí. Muchas de las competidoras las tuve en Europa, conozco el nivel y no tengo duda que podría llegar allá al Mundial Indoor de Budapest o ya a Paris 2024“, concluyó la deportista nacional.