Mateo Garralda deja de ser el DT de la selección chilena de balonmano: “Me quedo con el tremendo sacrificio de los jugadores”

Un duro golpe recibió en los últimos días la selección chilena de balonmano luego de confirmarse la salida de la banca técnica del español Mateo Garralda, quien permanecía en el cargo desde 2016.

Todo luego de aceptar una oferta para dirigir al Zamalek de Egipto. “Se me presentó esta oferta hace unas cinco semanas mediante un representante. Tomé la decisión en conjunto con mi familia, es un proyecto difertente desde lo cultural, que es tremendamente enriqucedor, además de lo deportivo. Todo sin desmerecer en absoluto el proyecto y camino que estábamos llevando en Chile”, comentó en diálogo con ADN TOP KIA desde El Cairo, donde hizo un análisis de su paso por Chile.

“El balance es tremendamente positivo. Hay puntos donde no quedé satisfecho, claro, como el Centro Sur Americano del 2021, donde no ganamos medallas”, aseguró Mateo Garralda, que expresó sus dudas en torno al manejo deportivo de la actividad.

“Lo dije en todas las reuniones. Entiendo la política deportiva de país, la respeto, pero creo que algunas federaciones se ganaron el derecho de gestionar totalmente la administración deportiva de su deporte. Los que más saben de sus deportes son las propias federaciones”, aseguró el español, que destacó lo que se lleva de Chile tras haber vivido 6 años en el país, logrando clasificaciones a Mundiales de Balonmano en 2017, 2019 y 2021.

“Es un país con una variedad de paisajes espectacular, el norte me encantó. Además de la calidad de su gente, en su mayoría es gente afable, cercana y con un gran sentido de familia. También me quedo con el tremendo sacrificio que hicieron los primeros jugadores que se marcharon de Chile, como los Salinas, los Feutchmann o Marco Oneto: salieron de un país que estaba en pañales en el balonmano, lo arriesgaron todo por un sueño y lo consiguieron. Ya conociendo el país, me causó un tremendo impacto. El balonmano hace 10 o 12 años era una parte pequeñita del deporte y estos jugadores lucharon contra todo y están todavía en cuotas deportivas impresionantes”, sostuvo.

Mateo Garralda y Santiago 2023

Ya fuera de la selección chilena de balonmano, el flamante DT del Zamalek de Egipto apuntó a cómo ve las chances de que el equipo pueda defender la medalla de plata que logró en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pero ahora jugando en casa en Santiago 2023.

“El equipo de Chile está capacitado para la lucha de medallas en 2023. Será un reto difícil, no hay nada ganado pero nada perdido tampoco. Tácticamente, el equipo en ataque y defensa tiene una buena base y un buen nivel. Del entrenador que venga va a depender el aprovechar todo el potencial que tiene el equipo“, explicó, junto con apuntar los líos que habrán en aquella época.

“Es una fecha complicada, pues es un momento de la temporada donde recién los clubes acaban de terminar la pretemporada y apenas habrá tiempo para formar al equipo tácticmente”, cerró de cara a un equipo que también tendrá como desafío el Mundial de Balonmano, en enero de 2023.