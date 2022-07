En una nueva edición de Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda dialogó con Bárbara Lewin, atleta chilena que consiguió una medalla de oro en el reciente Campeonato Mundial de Atletismo Máster disputado en Tampere, Finlandia.

El pasado 5 de julio, la deportista se adjudicó el primer lugar en el lanzamiento de disco en la categoría W45 (mujeres entre 45 y 49 años), con un tiro de 39.2 metros.

Respecto a sus objetivos previos a su participación en el certamen, Lewin reconoce que llegaba con aspiraciones altas. “Fue mi primer Mundial como atleta, ya que nunca fui a uno en mi etapa joven y adulta. Iba con muchas expectativas, sabía que me podía ir bien y que con la marca que tenía podía optar a una medalla, pero mi meta era quedar entre las top 5″, expuso.

“Cuando comenzó la competencia, empecé a ganar, iba con la mejor marca y me engolosiné, pero siempre con la cabeza fría. En un minuto me quitaron el primer lugar. Una competidora sueca, que iba segunda, me pasó en el quinto lanzamiento. Afortunadamente, mejoré mi marca en el último intento y recuperé la medalla de oro”, relató.

Tres años antes de su logro, la deportista decidió volver al atletismo luego de una ausencia de 19 años de la actividad profesional. “Nunca estuve completamente parada. Si bien me retiré, me mantuve trotando y haciendo carreras de 10k o 5k. Yo soy súper competitiva, entonces dije ‘quiero hacer algo y ganar’, así que volví al atletismo”, explicó.

“Uno siempre va a tener la excusa de que no tiene tiempo. Yo estaba trabajando y tenía que llevar a mis hijos a sus entrenamientos. Llegó un momento, en 2018, en que vi a mis amigas del colegio en el Mundial Máster de Málaga y pensé ‘si ellas pueden, por qué yo no’. Mi marido también hace deporte y fue a un Mundial Máster en Corea. Cuando volvió, dije ‘yo también puedo’. Eso fue lo que gatilló la decisión”, complementó.

Por último, Bárbara Lewin detalló cuáles son los próximos desafíos que tiene en su horizonte. “Tenemos un Sudamericano en Bogotá a mediados de noviembre, después viene el Campeonato Nacional que se va a hacer en La Serena, y el próximo año va a haber un nuevo Mundial, el que será indoor en Polonia. Esto sigue”, concluyó.