Luego de los rumores y las diferentes especulaciones en torno a la noticia, la NBA confirmó de manera oficial que el torneo play-in se implementará de manera permanente.

Tras una reunión de los altos directivos de la liga llevada a cabo el pasado martes 12 de julio se acordaron nuevas medidas para el torneo más importante de básquetbol a nivel mundial.

Una de ellas fue la forma de clasificación a la postemporada, algo que modifica la estructura base del campeonato. Si bien es algo que ya se conoce, se trataba de algo temporal.

Hay que recordar que este ‘mini torneo’ fue implementado en la temporada 2020-21 en la denominada burbuja de Orlando como medida de reacción ante la pandemia por el Covid-19.

Ahora, el play-in será parte de la National Basketball Association para siempre, formando parte de las bases de la competencia. Esto a pesar de sus críticas.

Los principales opositores apuntan a que le resta mérito a la clasificación a playoffs, dándole oportunidades extras a los equipos para seguir en competencia.

En su momento, LeBron James dijo: “A quien se le haya ocurrido esto debe ser despedido. Es una locura. Tienes que ganarte un lugar para estar en la postemporada”. Bueno, al final las cosas resultaron ser irónicas para el ‘King’ y los Lakers y quizás en esta temporada tengan mejor suerte.

A través de un comunicado oficial, los directivos de la liga explicaron esta medida y detallaron que seguirá tal como ha funcionado hasta el momento.

“Bajo este formato, los equipos que terminen entre el séptimo y décimo lugar en cada conferencia competirán para llenar el séptimo y octavo puesto de cada conferencia“.

En rigor, las primeras seis posiciones en la tabla durante la temporada regular pasan directamente a playoffs. En tanto, del 7° al 10° deberán jugar a partido único un puesto en la instancia.

El ganador del encuentro entre el 7º y 8º obtendrá la clasificación automática para los playoffs en su respectiva Conferencia.

El perdedor de ese partido será local ante el vencedor del 9° y 10°, y el ganador de este nuevo encuentro será el 8° clasificado para los playoffs en su respectiva Conferencia.

Dentro de la comunicación oficial de la NBA que anuncia la permanencia del play-in, también se incluye un cambio en las reglas del juego.

Se trata de una medida que apunta a mayor sanción cuando un jugador defensivo cometa una falta en procesos de transición o contragolpe sin disputa por el balón.

El castigo será un tiro libre y la retención de la posesión. Algunos ya lo comparan con la conocida falta antideportiva de la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto).

The NBA Board of Governors today approved a change to the playing rules that will impose a heightened penalty when a defensive player commits a “transition take foul”and approved the adoption of the NBA Play-In Tournament on a full-time basis. pic.twitter.com/zeEDP4JEp5

— NBA Communications (@NBAPR) July 13, 2022