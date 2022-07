Este domingo, Las Diablas cayeron 3-0 ante la selección de China en el cierre de su participación en el Mundial de Hockey Césped que se desarrolla en Países Bajos y España.

En la jornada sabatina, Bélgica impuso su jerarquía frente al equipo nacional y con un contundente 5-0 evitó el avance de las sudamericanas a los cuartos de final del torneo. Pese a la eliminación, las dirigidas por Sergio “Cachito” Vigil aún debían definir su posición en la Copa del Mundo.

En el Wegener Stadion, ubicado en Amstelveen, los equipos disputaron un parejo encuentro que se definió en la segunda mitad, luego de irse al entretiempo con el marcador 0-0.

Cuando restaban segundos para el término del tercer cuarto, China logró desequilibrar las acciones a través de un córner corto. A los 4 minutos del último cuarto, las asiáticas volvieron a aprovechar una infracción chilena para estirar la ventaja mediante la jugada preparada.

Ya en la recta final del compromiso, otra vez gracias a un córner corto, el equipo chino selló el triunfo 3-0 para quedarse con el noveno lugar del Mundial de Hockey Césped.

Ahora, Las Diablas tendrán un último desafío en la Copa del Mundo y enfrentarán a Sudáfrica para definir su posición final en el certamen (13º- 16º). Dicho compromiso se jugará el próximo martes 12 de julio en Ámsterdam.

Full-time CHN 3-0 CHI

For their first ever Women's World Cup participation, @Chile will play their last match against @sawomenshockey on 12 July in Amsterdam. #HWC2022 #HockeyEquals #CHNvCHI

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) July 10, 2022