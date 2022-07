Alejandra Traslaviña logra la segunda plata de Chile en los World Games: “Lo dí todo en la última carrera de pista, voy por más medallas”

Chile sigue sumando de a poco preseas en los World Games, megaevento que reúne a los deportes que están fuera de los Juegos Olímpicos, y la patinadora nacional Alejandra Traslaviña la que logró meter al país en el podio.

La deportista de 35 años vivió una jornada de contrastes, que en la pista de Brimingham, Alabama, en Estados Unidos, quedó descalificada en la final de los 1.000 metros sprint del patinaje.

Sin embargo, Alejandra Traslaviña logró dejar atrás aquel resultado en los World Games para obtener la medalla de plata en los 10.000 metros Eliminación, sólo superada por la colombiana Johana Viveros.

Con esto, Chile ya celebra la segunda presea en Estados Unidos. La primera también fue en el patinaje, con el segundo lugar que obtuvo Christopher Verdugo.

La palabra de Alejandra Traslaviña

“Me sentí bien. No estaba segura del nivel con el que iba a afrontar este campeonato. En la primera carrera no se me dio, en la segunda me descalificaron y en la última carrera de pista iba a darlo todo y se dio, asi que feliz. Voy por más medallas“, comentó emocionada la deportista nacional.

De hecho, respecto a las pruebas de ruta en el patinaje, terminó quinta en la carrera de los 10.000 metros Puntos y este lunes afrontará la final de los 15.000 metros Eliminación.