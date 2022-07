Javiera Andrades, oro en el tiro con arco de los Juegos Bolivarianos: “Mi objetivo es competir y ganar una medalla en Santiago 2023”

En la edición de este sábado en Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con una de las deportistas nacionales que logró medalla de oro en los Juegos Bolivarianos: Javiera Andrades.

Disputando el tiro con arco recurvo, la nacional se impuso en la final por 6-4 a la colombiana Valentina Contreras y explicó las sensaciones que tuvo en Valledupar.

“Mi objetivo este año son los Juegos Sudamericanos pero a los Juegos Bolivarianos llegué a ganar una medalla como sea . Con garra, le metí todo lo que podía a la competencia. Fue sorprendente, sentí que todos estos meses de preparación y todos los cambios que he hecho me permitieron llegar a un momento que por fin llegó”, comentó Javiera Andrades, que valoró cómo han sido los progresos en su carrera como para llegar a destacar en el concierto continental.

“Hace 6 años empecé a competir internacionalmente. Me tomé un año sabático para dedicarme al deporte, empecé a estudiar en 2019. Tuve momentos en que me costó compatibilizar, pero ya el año pasado me dije en que tenia que hacer un cambio radical. En la Corporación de Deportes de Colina me abrieron las puertas para ayudarme con el gimnasio para practicar, me puse las pilas con todo“, explicó la deportista de 23 años, que ahora sueña en grande.

“Mi objetivo es clasificar competir y ganar una medalla en Santiago 2023. Siempre está la duda de si estaré o no en el equipo, pero voy a prepararme para competir por Chile ahí”, puntualizó

Javiera Andrades y las referentes del tiro con arco

Durante la charla con Mujeres al Deporte, apuntó a Denisse Van Lamoen como un nombre ineludible a considerar en su carrera. “Fue mi referente desde que empecé. No tuve la oportunidad de entrar con ella, pero se que es una deportista ejemplar. Todo lo que es ella me inspira, quiero ser como ella”, aseguró.

Además, destacó a quien es representante de la disciplina a nivel paralímpico, Mariana Zúñiga, quien fue medallista en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y que ahora también participó como parte del Team Chile en los World Games.

“Mariana es seca, hay mucho que aprender de ella. Tiene una personalidad increíble para competir, es muy bueno que participe en un torneo convencional y que no hay drama con eso. Todo el mundo lo puede hacer”, cerró la tiradora nacional.