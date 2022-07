Pablo Lemoine, head coach de los Cóndores, en la previa al duelo con Estados Unidos: “El proyecto del rugby chileno ya tiene un éxito propio”

En la previa al duelo de este sábado en el que los Cóndores enfrentarán a Estados Unidos por la ida de la llave por el paso al Mundial de Rugby 2023, el head coach del equipo nacional, Pablo Lemoine anticipó el duelo.

“Es un partido de 160 minutos, hasta que no termine el segundo partido no termina la serie (…) Tenemos un plantel grande, donde trabajamos en la SLAR (Super Liga Americana de Rugby) a propósito, con el objetivo de construir. Tenemos 40 jugadores disponibles”, aseguró el uruguayo, que busca bajarle la presión al plantel de Chile.

“No me pongo tanto en la historia del rugby chileno, pero sí en que es el partido más importante en la historia de estos jugadores. Me focalizo en ello, en lo que pueden sentir y lo que podemos trabajar aparte de lo técnico, sino en lo mental. No debemos agarrar la historia ni lo que viene. Hay que enfocarse en lo de ahora, el partido que viene y ahí veremos”, comentó Pablo Lemoine, que enfatizó en la labor para instruir a los jugadores.

“Tratamos de ser claros con ellos en lo que queremos dentro y fuera de la cancha. Eso va construyendo la tranquilidad en el partido y luego están los líderes que manejan el grupo”, recalcó el head coach de los Cóndores en el estadio Santa Laura.

Pablo Lemoine y el crecimiento del rugby chileno

A nivel personal, el entrenador uruguayo resaltó la importancia que tiene a nivel personal la lucha por clasificar al Mundial de 2023. “Es otro desafío más, me alimentan este tipo de proyectos, encarar desafíos que son catalogados de imposible con pasión y trabajo. Ojalá se de con el Mundial, pero el proyecto ya tiene un éxito propio y tiene líderes, que son los jugadores”, explicó.

De hecho, remarcó el tema en torno a la evolución que debe tener la disciplina en Chile a partir de los éxitos que se han dado en los últimos años en el rugby XV y en el seven.

“Estamos construyendo algo. El rugby chileno estuvo estancado por mucho años por no fomentar el alto rendimiento a nivel de selecciones. Había un rugby más centralizado y local, que no le hace bien a ninguna estructura. Hay que aprovechar este momento, el crecimiento de los clubes y regiones. El exito del proyecto es transmitirlo y no cerrar un circulo“, apuntó en la previa al encuentro que será este sábado a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura, que será transmisión de ADN Deportes.