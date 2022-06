Mercado NBA: John Wall dejó a los Rockets y está cerca de firmar con una nueva franquicia

El mercado de la NBA continúa con sus primeros movimientos de cara a la temporada 2022-23 y recientemente se confirmó que John Wall quedó como agente libre y ya tendría visto su nuevo equipo.

Luego de un tiempo en base a especulaciones y rumores, finalmente el jugador llegó a un acuerdo con los Rockets para rescindir su contrato.

En las negociaciones, Wall renunció a 6.4 millones de dólares para quedar sin equipo de cara al comienzo de una nueva campaña. Sin embargo, es algo premeditado, ya que hay una franquicia que ofrece cifras similares en cláusulas para concretar su fichaje.

El base de 31 años ya quedó libre y Houston agradeció al jugador por su profesionalismo defendiendo la camiseta en la temporada 2021-22. Ahora le desean lo mejor en su futuro que ya tendría destino: Los Ángeles.

The Rockets have reached a buyout agreement with John Wall for the final season of his contract.

From top to bottom, the Rockets organization thanks John for his professionalism and we wish him the best. pic.twitter.com/whSFZLFkFm

— Houston Rockets (@HoustonRockets) June 28, 2022