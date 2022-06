Draft NBA 2022: Orlando Magic se quedó con Paolo Banchero en la primera selección

La tarde de este jueves 23 de junio se celebró la edición 2022 del Draft de la NBA y Orlando Magic utilizó su primer puesto en la selección para quedarse con Paolo Banchero.

El equipo de Florida había ganado la lotería para definir el orden de elección entre las diferentes franquicias. Con esto tenía la posibilidad de negociar el lugar o apostar por un joven talento.

En definitiva, optaron por este jugador ítalo-estadounidense de 22 años que proviene del básquetbol universitario, específicamente de los Duke Devils.

Hay que reconocer que, si bien Banchero estaba en el Top 5 de los nombres más llamativos, no era el que más destacaba. La decisión de los Magic sorprendió pero ya es un hecho que es el N°1 del Draft.

Este año es la cuarta vez en la historia de la NBA que los Magic tienen la primera selección en un Draft. Anteriormente ya habían estado arriba en el pick y escogieron a importantes jugadores.

Fue en 1992 cuando seleccionaron a Shaquille O’Neal, quien hoy es una de las grandes estrellas de la liga. Un año más tarde lo hicieron con Chris Webber, a quien intercambiaron por Anfernee Hardaway con los Warriors.

La tercera vez como N°1 en el pick llegó en el 2004, cuando eligieron a Dwight Howardb. Se trata de tres jugadores que dejaron huella en la NBA (uno por sobre los otros).

Ahora queda ver qué pasará con Paolo Banchero, quien sorprendió como el primer seleccionado de este Draft y si Orlando Magic lo hace rotar en la temporada 2023-24 o lo utiliza en alguna negociación.

welcome to the O @Pp_doesit 🪄@SociosUSA x #MagicDraft pic.twitter.com/wn8WkC8AtW

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) June 24, 2022