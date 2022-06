Draft de la NBA 2022: horario y dónde ver el evento

Una nueva temporada de la NBA comienza a tomar forma poco a poco y esta tarde se llevará a cabo la edición 2022 del Draft, un evento importante de cara al nuevo torneo que siempre resulta atractivo de ver.

Se trata de un proceso de selección donde las franquicias eligen a jugadores que buscan una oportunidad para entrar en la mejor liga de básquetbol del mundo.

Gran parte de quienes se presentan provienen de equipos universitarios, así como también desde el extranjero (fuera de Estados Unidos).

Para este año el sorteo determinó que en los primeros tres pick de elección estarán: Orlando Magic, Oklahoma City Thunder y Houston Rockets.

Es en esta oportunidad donde pueden surgir nuevas carreras destacadas en la NBA, aparecer la próxima superestrella o simplemente aprovechar para hacer importantes negociaciones e intercambios.

Lo cierto es que el evento llama la atención en el mundo del básquetbol y los fanáticos quieren ver la presentación de los jugadores. Además, hay un par de favoritos que destacan del resto y vale la pena seguir desde ya.

El Draft 2022 de la NBA se realizará este jueves 23 de junio en el Barclays Center de Nueva York, Estados Unidos. El evento comenzará a las 19:00 horas de Chile.

El esperado proceso de selección de jugadores será transmitido vía streaming por Star+ y también por televisión en la señal ESPN Extra.

Para el caso del canal de TV, estos son los canales en los diferentes proveedores de cable:

The Future Starts Now.

Watch the 2022 #NBADraft presented by State Farm

TOMORROW at 8:00pm/et on ABC and ESPN! pic.twitter.com/BYX6RpwbdH

— NBA (@NBA) June 22, 2022