Valeria Flores, histórica del balonmano chileno: “Quería retirarme en la selección pero no se pudo, espero tener mi revancha”

En un nuevo episodio del programa Mujeres al Deporte de ADN, la conductora Macarena Miranda conversó con Valeria Flores, histórica jugadora chilena de balonmano, quien actualmente se desempeña como entrenadora en Italia.

La goleadora de la selección chilena femenina de balonmano, plantel conocido como Las Lobas, hizo un repaso de su destacada carrera, comentó la gran deuda que tuvo en el final de su trayectoria y contó cómo llegó a tierras italianas para ser DT.

Valeria estuvo 14 años jugando en Europa y sacando la cara por Chile. En el camino para llegar a este logro, señaló que “la idiosincrasia de nuestro país te dice ‘estudia y quédate aquí’, pero yo fui en contra de eso. Después de una gira, me llamó un representante y dije ‘vamos’. Dejé una carrera universitaria, pero esto era lo que siempre había soñado”.

En su arribo al balonmano europeo, Flores indicó que “fue difícil. Me preguntaban si en Chile se jugaba este deporte, no lo creían, además me encontraban con baja estatura”.

En cuanto al nivel que se encontró en el Viejo Continente, la deportista nacional expresó que “siempre he dicho que los sudamericanos tenemos algo que los europeos no, la pasión y garra, pero cuando llegué a Europa me di cuenta que no sabía jugar nada, porque acá aprendes la táctica y el por qué de las cosas”.

Este año, Valeria dejó de ser jugadora y asumió como entrenadora en el balonmano italiano. Al respecto, relató que “me contactó un agente de Italia, me dijo que desde Alemania le dieron mis datos. De repente vi que estaba subiendo una montaña y ya no me podía bajar. Luego me mandaron el contrato y realicé una videollamada con mi familia para conversar la situación. Al final firmé”.

Su gran deuda con la selección chilena

Además, Valeria Flores manifestó su pena por no poder retirarse como jugadora vistiendo la camiseta de Las Lobas. “Quería retirarme en la selección, pero no se pudo por el sistema que están llevando ahora, el de rejuvenecer el plantel. Si bien pasan los años y todo duele más, te cansas más, pero la experiencia es un grado, sin embargo, son decisiones que no van uno”, sostuvo.

“Me dolió, pero lo acepto. Seré la hincha número uno de Las Lobas y nunca dejaré ser una de ellas. Espero tener mi revancha de otra forma”, concluyó Flores.