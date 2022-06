Los Golden State Warriors son los nuevos campeones de la NBA y Steve Kerr se consagra una vez más a lo largo de amplia y exitosa carrera.

Tras imponerse por 90 – 103 en el juego 6 ante los Celtics, los ‘Guerreros’ levantaron su séptimo título de la historia. Esto se logró gracias a una idea clara del entrenador.

Kerr estaba decidido a cerrar toto en Boston y así fue. Una vez más, su trabajo y determinación dio resultados, concluyendo una temporada que no fue fácil, pero terminó de la mejor manera.

Hoy, a sus 56 años, Stephen Douglas ‘Steve’ Kerr se alza como el líder silencioso y reflexivo de uno de los equipos más influyentes de la última década.

El coach celebró su cuarto título como entrenador de Golden State en los ocho años de carrera. En su trayectoria como estratega ha estado únicamente al mando de esta franquicia, donde coincidió con grandes nombres.

Sin experiencia previa como técnico principal, el oriundo del Líbano llegó en la temporada 2014-15 a San Francisco. En ese momento había sequía de campeonatos desde 1975.

En su nuevo cargo se puso al mando del Big Three de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green. Este grupo ya estaba conformado, pero no fue hasta la llegada de Steve que llegaron los título y comenzó a establecerse la dinastía.

Fue tal el impacto y cómo puso a funcionar las piezas del equipo, que en su primer año consiguieron el título de campeón. Incluso, ya han disputado seis finales en los últimos ocho años.

Los Warriors son campeones una vez más, Steve Kerr es campeón una vez más. Como entrenador ya tiene cuatro títulos, todos con Golden State.

Pero en su carrera como jugador consiguió otros cinco. Tres fueron en su paso por Chicago Bulls y dos en San Antonio Spurs. En total, ya tiene 9 anillos.

Jugando por estas franquicias también formó parte de sus respectivas dinastías. En cierta medida, la de los ‘Toros’ con su segunda etapa y ya más establecida con los texanos coincidiendo con David Robinson y Tim Duncan.

Su palmarés queda compuesto de la siguiente manera:

Jugador

Entrenador

Si bien en su etapa como jugador no fue considerado como titular o pieza principal de los equipos, tuvo momentos destacados y aportaba en lo suyo.

Lo cierto es que hoy su nombre está escrito en la historia de la NBA como uno de los hombres más ganadores y que tienen presencia como basquetbolista y entrenador.

WHOLE LOTTA HARDWARE 🏆💍

Steve Kerr adds title No. 9 to his collection! pic.twitter.com/yykB1JXpRY

— ESPN (@espn) June 17, 2022