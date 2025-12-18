Trabajo para civiles con sueldos de hasta $1 millón y medio: Carabineros busca personal (y así puedes postular)

Carabineros de Chile se encuentra en proceso de búsqueda de personal civil para incorporarse a sus filas, con diversas vacantes laborales disponibles en distintas regiones del país.

En detalle, la convocatoria actual estará abierta hasta este domingo 21 de diciembre. Entre los cargos ofrecidos se incluyen puestos como peluqueros, mecánicos, técnicos en distintas áreas e incluso un programador.

En el mejor de los casos, la remuneración aproximada podría alcanzar casi el millón y medio de pesos.

Trabajo en Carabineros : estos son los puestos disponibles para civiles y los sueldos que se ofrecen

Técnico Mecánico (Tarapacá)|

Peluquero (Magallanes) | $1.281.084

Técnico Mecánico (Antofagasta)| $1.062.320

Peluquero (R. Metropolitana) | $830.296

Peluquero (La Araucanía) | $909.847

Mecánico (R. Metropolitana) | $892.799

Peluquero (Coquimbo) | $830.296

Técnico Mecánico (Coquimbo) | $949.306

Programador (R. Metropolitana) | $892.799

Técnico Mecánico (O’Higgins) | $892.799

Técnico en Cocina (Magallanes) | $1.486.122

Técnico en Iluminación (R. Metropolitana) | $892.799

Técnico en Cocina (R. Metropolitana) | $892.799

¿Cómo postular para trabajar en Carabineros de Chile?

Para sumarse al proceso hay que ingresar a la plataforma www.postulaciones.carabineros.cl. En esta web se despliegan las vacantes y sus detalles, incluyendo ubicación, tipo de jornadas y el objetivo del cargo.

En cada uno de los puestos se puede encontrar un botón de “Postular” y, a continuación, se debe iniciar sesión con Clave Única para escribir todos los datos necesarios.

“Se solicita leer atentamente las bases antes de postular al cargo que desee, conforme a los requerimientos educativos, profesionales y laborales de cada cargo”, precisa la página de la institución.