Luego de otra apasionante jornada de las Finales NBA, se instauró una polémica sobre una eventual trampa de los Celtics aplicada en la altura de los aros.

Para el tercer juego de las definiciones, los equipos saltaron al pabellón del legendario TD Garden. Con la serie empatada 1 – 1, esta vez los de Boston tenía todo a su favor, incluyendo la cancha, pero el problema es que esto pudo haber sido algo literal.

Apenas salieron a realizar el trabajo de calentamiento y los primeros lanzamientos de prueba, lo jugadores de los Warriors se percataron de algo extraño.

Según hicieron notar en su queja ante la delegación, el aro en el que ellos se presentaron no estaba en la posición establecida por las medidas reglamentarias.

Ante este escenario, la respuesta del cuerpo técnico y directivo fue inmediata. Se forzó una revisión técnica bajo la supervisión de los árbitros.

Dubs’ warmups had to be paused because the hoop was too high 😳 pic.twitter.com/UgMkAB4EwE

Todo esto sucedía mientras los jugadores de los Celtics continuaban su trabajo previo con normalidad. Esto claramente molestó a ‘GSW’, quienes se vieron afectados por la situación.

En concreto, mientras los dueños de casa seguían sin problemas, los Warriors no podían realizar su calentamiento. Esto mientras se realizaban los análisis en detalle.

Posteriormente, los jueces asignados informaron que el aro estaba cinco centímetros por encima de la altura requerida, confirmando la sospecha y queja de la visita.

Respecto al resultado deportivo, los ‘Celtas’ ganaron por 116 – 100 y pasaron arriba en la serie, aunque ya hay polémica por lo sucedido

While the Celtics warm up, the Warriors are on pause to make an adjustment to the height of the hoop. pic.twitter.com/4kYyFoT8Is

— Kerith Burke (@KerithBurke) June 8, 2022