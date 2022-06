Este jueves arrancó el LIV Golf Invitational Series, circuito que busca poner en jaque el orden establecido en el golf mundial bajo la organización del PGA Tour. El torneo reparte un total de 250 millones de dólares en premios y es financiado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, el fondo soberano de la monarquía del Medio Oriente.

Durante esta jornada se le dio el vamos a la liga en Londres, Inglaterra, la primera parada de las ocho que tendrá la primera temporada del certamen. Phil Mickelson, Dustin Johnson y Sergio García encabezaron la fuga de estrellas del tradicional circuito PGA.

Desde el PGA ya habían advertido que quienes participaran en cualquiera de los eventos de la LIV Golf Invitational Series perderían su tarjeta en el tour norteamericano. Y así fue. Una vez que comenzó a disputarse el torneo en Londres, la organización estadounidense emitió un comunicado confirmando las sanciones.

“Los jugadores que compiten esta semana sin liberación están suspendidos y ya no son elegibles para participar en los torneos del PGA Tour, incluida la Presidents Cup. Esto también aplica a los tour sancionados por el PGA: Korn Ferry Tour, PGA Tour Champions, PGA Tour Canadá y PGA Tour Latinoamérica”, establece el escrito.

PGA TOUR Commissioner Jay Monahan informed the TOUR membership today that players competing without releases are suspended and ineligible to participate in TOUR-sanctioned competition.

— PGA TOUR (@PGATOUR) June 9, 2022